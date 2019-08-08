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Украина и Турция подписали договор по развитию делового сотрудничества (8 новостей) «Договор подписан между Комитетом внешнеэкономических отношений Турции и Торгово-промышленной палатой Украины»

Во время официального визита Президента Украины Владимира Зеленского в Турцию в Стамбуле подписали договор по развитию делового сотрудничества между двумя странами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"Состоялось подписание договора о сотрудничестве в рамках деятельности двустороннего Делового совета между Комитетом внешнеэкономических отношений Турецкой Республики и Торгово-промышленной палатой Украины", - указали в Офисе Президента.

Со стороны Турции договор подписал президент Комитета внешнеэкономических отношений Турецкой Республики Наиль Олпак, со стороны Украины - президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков.

Упомянутый документ, как указано, является продолжением договора, подписанного между этими организациями в Стамбуле в 1991 году.

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"Целью подписания договора является дальнейшее развитие делового двустороннего сотрудничества Украины и Турции и активизация деятельности украинской и турецкой частей Делового совета", - добавили в ОПУ.

Обновлено в 15:18 Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Обновлено в 15:20 Упомянутый документ является продолжением договора, подписанного между этими организациями в Стамбуле в 1991 году.