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Украина и Турция продолжили работу о Соглашении касательно зоны свободной торговли

Украина и Турция продолжили работу о Соглашении касательно зоны свободной торговли (5 новостей)

«Несмотря COVID-19, Киев и Анкара работают над Соглашением о свободной торговле – посол 17.05»

Об этом говорится в интервью Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Турции Андрея Сибиги изданию Bloomberg Businessweek Türkiye. «Переговоры по Соглашению о ЗСТ также продолжаются несмотря на пандемию. Украинская и турецкая стороны продолжают работать, оставаясь верными лозунгу «расти вместе», — сказал Сибига. Он указал на то, что обе страны пытаются поддерживать динамику двусторонних отношений, несмотря на пандемию COVID-19, адаптируясь к новым карантинным реалиям. «Происходили и происходят встречи и обмен мнениями на всех уровнях от высшего до низшего. Мы обмениваемся мнениями для минимизации негативных последствий пандемии в экономике», — добавил дипломат. Он напомнил, что в 2019 году товарооборот между странами увеличился на 22,3% по сравнению с предыдущим годом и достиг почти 5 милли...

ФОТО К НОВОСТИ: «Украина и Турция продолжили работу о Соглашении касательно зоны свободной торговли»
Фото COVID-19 не помеха: Киев и Анкара работают над Соглашением о свободной торговле - посол
Фото Украина и Турция продолжают работать над Соглашением о свободной торговле
Фото Несмотря COVID-19, Киев и Анкара работают над Соглашением о свободной торговле – посол
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Телеграф Телеграф  ·  17.05.20, 11:58 Украина несмотря на коронавирус подолжает переговорный процесс относительно подписания Соглашения о зоне свободной торговли с Турцией.
РБК Украина РБК Украина  ·  17.05.20, 12:20 Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Турции Андрей Сибига заявил, что переговорный процесс относительно подписания Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией продолжается. Обе…
MIGnews MIGnews  ·  17.05.20, 12:41 Андрей Сибига заявил, что переговорный процесс относительно подписания Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией продолжается.
Новый Регион Новый Регион  ·  17.05.20, 12:47 Несмотря COVID-19, Киев и Анкара работают над Соглашением о свободной торговле – посол 17.05.
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