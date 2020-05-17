Украина и Турция продолжили работу о Соглашении касательно зоны свободной торговли

Об этом говорится в интервью Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Турции Андрея Сибиги изданию Bloomberg Businessweek Türkiye. «Переговоры по Соглашению о ЗСТ также продолжаются несмотря на пандемию. Украинская и турецкая стороны продолжают работать, оставаясь верными лозунгу «расти вместе», — сказал Сибига. Он указал на то, что обе страны пытаются поддерживать динамику двусторонних отношений, несмотря на пандемию COVID-19, адаптируясь к новым карантинным реалиям. «Происходили и происходят встречи и обмен мнениями на всех уровнях от высшего до низшего. Мы обмениваемся мнениями для минимизации негативных последствий пандемии в экономике», — добавил дипломат. Он напомнил, что в 2019 году товарооборот между странами увеличился на 22,3% по сравнению с предыдущим годом и достиг почти 5 милли...