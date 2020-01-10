  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Украина и Великобритания обсудили сотрудничество после Brexit
Политика
РБК Украина РБК Украина ·
· Brexit · Соединенное королевство · Посол
Украина и Великобритания обсудили сотрудничество после Brexit

Украина и Великобритания обсудили сотрудничество после Brexit (3 новости)

«9 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук встретился с госпожой послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Мелиндой Симонс. В ходе…»

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обсудил с послом Британии Мелиндой Симонс сотрудничество между странами после выхода Соединенного Королевства из Европейского союза (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

Как сообщается, Гончарук и Симонс обсудили сроки подписания соглашения о политическом и торговом сотрудничестве между Киевом и Лондоном после Brexit.

"Мы ожидаем подписания соглашения о политическом и торговом сотрудничестве в ближайшее время. Это может произойти во время предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского до Лондона. В декабре 2019 года мы достигли договоренностей относительно положений торговой части соглашения. Проведение переговоров по политической части соглашения мы ожидаем уже 14-15 января", - рассказал премьер.

Два шага до Brexit - палата общин Великобритании проголосовала за сделку
Два шага до Brexit - палата общин Великобритании проголосовала за сделку

Также во время встречи поднимался вопрос визового режима для граждан Украины. В частности, глава украинского правительства предложил выработать пути упрощения визовых условий для украинцев.

"Украина добилась либерализации визового режима с большим количеством стран, получила безвиз с ЕС. Сейчас актуальным является упрощение процедуры получения украинцами и британских виз. Это - болезненный вопрос для украинских граждан. Мы предлагаем наработать пути либерализации соответствующих визовых условий", - заявил он.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  10.01.20, 07:39 Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обсудил с послом Великобритании Мелиндой Симонс сотрудничество между странами после выхода Лондона из Евросоюза. Об этом накануне вечером сообщила пресс-служба…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  10.01.20, 08:25 9 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук встретился с госпожой послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Мелиндой Симонс. В ходе встречи они обсудили повестку дня двустороннего…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Гончарук обсудил с британским послом сотрудничество после выхода страны из ЕС

Гончарук обсудил с британским послом сотрудничество после выхода страны из…
Визит Путина в оккупированный Крым: МИД выражает протест

Визит Путина в оккупированный Крым: МИД выражает протест
В Польше уравняли ответственность СССР и Германии за начало войны

В Польше уравняли ответственность СССР и Германии за начало войны
Два шага до Brexit - палата общин Великобритании проголосовала за сделку

Два шага до Brexit - палата общин Великобритании проголосовала за…
Авиакатастрофа в Иране: Рухани пообещал Зеленскому помощь в расследовании

Авиакатастрофа в Иране: Рухани пообещал Зеленскому помощь в расследовании
Авиакатастрофа в Иране: Зеленский поговорил с Высоким представителем ЕС

Авиакатастрофа в Иране: Зеленский поговорил с Высоким представителем ЕС
Зеленский и Джонсон договорились ускорить подготовку нового соглашения между странами в контексте ожидаемого Brexit, обсудили упрощение визового режима для украинцев

Зеленский и Джонсон договорились ускорить подготовку нового соглашения между странами…
Крушение PS752: Иран обещает Украине оперативный доступ ко всем данным

Крушение PS752: Иран обещает Украине оперативный доступ ко всем данным
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
&quot;Атлетико&quot; победил &quot;Барселону в фантастическом матче и вышел в финал Суперкубка Испании

"Атлетико" победил "Барселону в фантастическом матче и вышел в финал…
Зеленский отреагировал на заявления о ракетном обстреле самолета МАУ

Зеленский отреагировал на заявления о ракетном обстреле самолета МАУ
Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус: У президента Трампа нет намерений вступать в войну с Ираном

Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус: У президента Трампа нет…
Учені розповіли, як додатково отримати десять років життя

Учені розповіли, як додатково отримати десять років життя
Александрия подпишет экс-футболиста сборной Украины

Александрия подпишет экс-футболиста сборной Украины
Электронные студенческие и повышение зарплат учителям: что изменится в образовании в 2020 году

Электронные студенческие и повышение зарплат учителям: что изменится в образовании…
Притворство в сексе: что делать, если женщина симулирует оргазм

Притворство в сексе: что делать, если женщина симулирует оргазм
Джозеф ПАРКЕР: «Верю, что могу победить Усика»

Джозеф ПАРКЕР: «Верю, что могу победить Усика»
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.