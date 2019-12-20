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Украина и Венгрия подписали газовое соглашение

Украина и Венгрия подписали газовое соглашение (6 новостей)

« Украинская компания уже заключила договора о транзите газа  с Польшей, Венгрией и Румынией»

Сегодня, 20 декабря, венгерский оператор GSZ ltd и ООО "Оператор ГТС Украины" договорились об условиях сотрудничества в точках соединения Берегово и Берегдароц. Об этом сообщает пресс-служба ОГТС.

"Сегодня венгерский оператор FGSZ ltd и ООО "Оператор ГТС Украины" договорились об условиях сотрудничества в точках соединения Берегово и Берегдароц, что полностью соответствуют правилам трансграничного сотрудничества и законодательству ЕС", - сказано в сообщении.

Отмечается, что межоператорское соглашение о точках соединения между Венгрией и Украиной вступит в силу с первого газового дня 1 января 2020.

"Важно заметить, что с 1 января 2020 в точке соединения Берегово также будет применяться стандартные правила ведения бизнеса, которые до этого были заблокированы для других пользователей сети долгосрочному контракту с Газпромом", - добавили в ОГТС.

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Таким образом, новый оператор ГТС уже имеет соглашения о взаимодействии с Польшей, Румынией и Венгрией. Переговоры о подобные контракты со Словакией и Молдовой в настоящее время ведутся в ежедневном режиме, и, как ожидается, будут подписаны в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий.

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Униан Униан  ·  20.12.19, 18:44 «Оператор ГТС Украины» и венгерский оператор FGSZ подписали соглашение о взаимодействии. Межоператорское соглашение о точках соединения между Венгрией и Украиной вступит в силу с 1 января 2020 года.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  20.12.19, 19:19 Оператор ГТС Украины и венгерский оператор FGSZ подписали соглашение о взаимодействии. Стороны договорились о сотрудничестве в точках соединения Берегово и Берегдароц. Соглашение о точках присоединения…
Украинская правда Украинская правда  ·  20.12.19, 20:43 20 декабря венгерский оператор FGSZ ltd и ООО "Оператор ГТС Украины" договорились об условиях сотрудничества в точках соединения Берегово и Берегдароц, что полностью соответствуют правилам трансграничного…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  20.12.19, 22:47 Компания Оператор ГТС Украины и венгерский оператор FGSZ договорились об условиях сотрудничества в точках соединения Берегово и Берегдароц, Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщила пресс-служба компании…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  20.12.19, 22:55  Украинская компания уже заключила договора о транзите газа  с Польшей, Венгрией и Румынией.
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