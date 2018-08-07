Украина, Латвия, Литва и Польша призвали РФ прекратить ползучую аннексию регионов Грузии

Украина, Латвия, Литва и Польша подтвердили неизменную поддержку независимости и территориальной целостности Грузии в рамках ее международно признанных границ в 10-ю годовщину российской военной агрессии против этой страны.Об этом говорится в совместном заявлении четырех стран.Заявление напоминает о том, что 10 лет назад лидеры четырех стран прибыли в Грузию, чтобы выразить поддержку ее народу перед лицом российской агрессии.

Во время своего путешествия лидеры делали остановку в Крыму, что на сегодня невозможно, потому что Россия оккупировала полуостров."Наша приверженность ценностям свободы, демократии и верховенства права, а также наше уважение к правам каждого человека и суверенного выбора каждой страны такая же твердая, как и десять лет назад. Мы повторяем, что все государства, включая Грузию, имеют право свободно определять свою внешнюю политику и союзы", - говорится в заявлении.Украина, Латвия, Литва и Польша напоминают что через десять лет после военной агрессии Россия до сих пор не выполнила своих обязательств в отношении Грузии, как это было согласовано в рамках соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года."Грузинские регионы Абхазии и Цхинвали / Южной Осетии все еще де-факто оккупированы Россией, а ползучая аннексия этих регионов продолжается. Устанавливаются ограждения, обозначающие так называемые "границы", и препятствуют движения грузинского народа в их стране. Мы осуждаем эти усилия и никогда не признаем их последствия" - говорится в заявлении."Мы продолжаем призывать Россию отменить нелегальное признание так называемой независимости грузинских Абхазии и Цхинвали / регионов Южной Осетии, чтобы полностью воплотить в жизнь соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года", - отмечается в документе.