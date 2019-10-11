Текстовая онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2020 Украина - Литва.
Украина победила Литву и почти гарантировала выход на Евро-2020
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Украина - Литва. Онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2020
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Португалия – Люксембург – 3:0. Видео голов и обзор матча
Турборежим в Раде: ежедневно в парламенте регистрируется более 20 новых…
Саудовская Аравия заплатит США за защиту от Ирана − Трамп
Кандидаты на пост президента США проведут серию теледебатов
Поиски шести украинских моряков с судна Bourbon Rhode пока безрезультатны…
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В Калифорнии в результате лесного пожара погиб 1 человек, а…
Зеленский наградил офицера Нацгвардии орденом "За мужество" III степени
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Януковича повесткой вызвали в суд на 18 октября
Разумков - главе МИД Нидерландов: Украина готова содействовать в расследовании дела МН17
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ГПУ вызвала на допрос министра юстиции времен Януковича Лукаш
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"Фьюри побьет меня с одной рукой? Пускай не смешит": Усик ответил цыганскому королю
В здании бывшего кинотеатра «Современник» Кривого Рога обвалилась крыша
Показ "Слуги народа" является предвыборной агитацией и должен оплачиваться из избирательного фонда, - КИУ
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На Трансканадской магистрали из-за сильного снега остановилось движение
Главный тренер Литвы: «Сборная Украины – пример для Литвы»
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