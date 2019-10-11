Украина – Литва: Сегодня состоится матч квалификации Евро-2020

В пятницу, 11 октября, в Харькове сборная Украины может на 99 процентов гарантировать себе выход в финальную часть Евро-2020. Для этого команде Андрея Шевченко нужно обыграть аутсайдера своей отборочной группы - Литву. Начало поединка - в 21:45. Онлайн матча Украина Литва смотрите в трансляции на нашем сайте.

"Важно добиться положительного результата, а для нас это только победа. Мы играем дома, перед нами стоят большие цели, - заявил перед матчем с Литвой тренер сборной Украины Андрей Шевченко. - Но я не считаю, что в случае победы над Литвой мы полностью решим исход отборочного цикла. Турнирная таблица говорит о том, что есть варианты. Это нужно учитывать и настраиваться на выигрыш каждого последующего матча".

Обновлено в 13:59 Команда Шевченко примет аутсайдера группы в Харькове

Обновлено в 14:48 Команда Шевченко примет соперника в Харькове