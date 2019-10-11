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Украина – Литва: Сегодня состоится матч квалификации Евро-2020

Украина – Литва: Сегодня состоится матч квалификации Евро-2020 (10 новостей)

«Команда Шевченко примет соперника в Харькове»

В пятницу, 11 октября, в Харькове сборная Украины может на 99 процентов гарантировать себе выход в финальную часть Евро-2020. Для этого команде Андрея Шевченко нужно обыграть аутсайдера своей отборочной группы - Литву. Начало поединка - в 21:45. Онлайн матча Украина Литва смотрите в трансляции на нашем сайте.

"Важно добиться положительного результата, а для нас это только победа. Мы играем дома, перед нами стоят большие цели, - заявил перед матчем с Литвой тренер сборной Украины Андрей Шевченко. - Но я не считаю, что в случае победы над Литвой мы полностью решим исход отборочного цикла. Турнирная таблица говорит о том, что есть варианты. Это нужно учитывать и настраиваться на выигрыш каждого последующего матча".

Обновлено в 13:59 Команда Шевченко примет аутсайдера группы в Харькове

Обновлено в 14:48 Команда Шевченко примет соперника в Харькове

ФОТО К НОВОСТИ: «Украина – Литва: Сегодня состоится матч квалификации Евро-2020»
Фото Украина - Литва: смотреть онлайн матч отбора Евро-2020
Фото Украина – Литва: Сегодня состоится матч квалификации Евро-2020
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ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Обозреватель Обозреватель  ·  11.10.19, 08:44 Команда Андрея Шевченко очень близка к выходу на чемпионат Европы
Канал 112 Канал 112  ·  11.10.19, 09:26 Украина – Литва. Команда Андрея Шевченко может сделать огромный шаг навстречу чемпионату Европы 2020 года. Онлайн-трансляция матча Украина – Литва начнется на 112.ua в 21:15, а смотреть поединок можно…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  11.10.19, 12:27 В пятницу, 11 октября, сборная Украины примет команду Литвы в Харькове на ОСК Металлист в рамках отбора на Евро-2020. Накануне матча команды определились с игровой формой. Так, команда Андрея Шевченко…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  11.10.19, 12:44 Сборная Украины сыграет матч квалификации Евро-2020 против сборной Литвы. Матч в пятницу, 11 октября, начнется в 21:45. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24. Сборной Украины важно победить Литву, чтобы…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  11.10.19, 12:49 На официальном сайте УАФ была обнародована заявка сборной Украины на матч отбора Евро-2020 против команды Литвы
Канал 112 Канал 112  ·  11.10.19, 13:01 Украина – Литва. Команда Андрея Шевченко может сделать огромный шаг навстречу чемпионату Европы 2020 года. Онлайн-трансляция матча Украина – Литва начнется на 112.ua в 21:15, а смотреть поединок можно…
Главред Главред  ·  11.10.19, 13:32 Анонс матча Украина - Литва в отборе на Евро-2020 Сборная Украины по футболы крайне уверенной походкой приблизилась к финальному этапу отбора на Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко...
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  11.10.19, 13:59 Команда Шевченко примет аутсайдера группы в Харькове
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  11.10.19, 14:48 Команда Шевченко примет соперника в Харькове
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