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Украина может не получить транш МВФ в 2019 году - JP Morgan

Украина может не получить транш МВФ в 2019 году - JP Morgan (4 новости)

«Сфокусированность украинской власти на предстоящих осенью парламентских выборах не позволит стране выполнить условия Международного валютного фонда в 2019 году, а…»

Сфокусированность украинской власти на предстоящих осенью парламентских выборах не позволит стране выполнить условия Международного валютного фонда в 2019 году и получить транш по программе stand-by, указывается в исследовании развивающихся рынков Европы JP Morgan. «Мы не ожидаем выплат от МВФ в этом году в основном из-за популистического подхода, невыполненных условий и решения правительства „либерализировать“ цены на газ только в сторону понижения, одновременно вводя ограничения к повышению», — говорится в исследовании аналитиков JP Morgan, которое цитирует Интерфакс-Украина. По их мнению, решение относительно цен на газ негативно скажется на сотрудничестве с МВФ. В то же время аналитики UBS также прогнозируют возможные задержки с программой МВФ. Визит миссии Фонда в Украину запланирован на май-июнь, а Верховная Рада не приняла изменения в антикоррупционное законодательство после решения Конституционного суда отменить статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении. «Если прогресса не будет, это может привести к задержкам с программой МВФ», — отмечается в обзоре UBS.

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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  07.05.19, 15:48 Сфокусированность украинской власти на предстоящих осенью парламентских выборах не позволит стране выполнить условия Международного валютного фонда в 2019 году и получить транш по программе stand-by,…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  07.05.19, 16:43 Сфокусированность украинской власти на предстоящих осенью парламентских выборах не позволит стране выполнить условия Международного валютного фонда в 2019 году, а значит, и получить транш по программе…
Finance Finance  ·  07.05.19, 17:00 Один из крупнейших банков в мире, американский JP Morgan, прогнозирует, что до конца 2019 Украине не удастся получить новый транш Международного валютного фонда в рамках кредитной программы stand-by.…
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