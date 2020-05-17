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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 22:53
· ООН · Самолет · Суд · Переговоры · Заместитель · Иран
Украина может обратиться в Международный суд ООН по делу самолета МАУ – МИД

Украина может обратиться в Международный суд ООН по делу самолета МАУ – МИД (13 новостей)

«В авиакатастрофе погибли 176 человек»

Если переговоры с Ираном по делу авиакатастрофы самолета МАУ возле Тегерана зайдут в тупик, Украина и другие пострадавшие страны обратятся в международные арбитражи, в частности в Международный суд ООН, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью Радио Свобода "Если переговоры зайдут в тупик, то мы будем вынуждены обращаться в международные арбитражи, в частности Международный суд ООН. Речь идет не только об Украине, а о едином фронте государств Канады, Великобритании, Швеции, Афганистана и Украины", - заявил замминистра. Речь идет о переговорах относительно объективного и беспристрастного расследования, гарантий неповторения инцидентов в будущем и о компенсациях семьям пострадавших, авиакомпании и государству Украина. Замглавы МИД также выразил надежду, что иранская сторона выполнит свои международные обязательства по передаче "черных ящиков" самолета другой стране. Украина находится в активном взаимо...

Обновлено в 22:53 Енин пояснил, что речь идет о переговорах относительно объективного беспристрастного расследования, относительно гарантий неповторения инцидентов в будущем и о компенсациях семьям пострадавших, авиакомпании и государству Украина.

ФОТО К НОВОСТИ: «Украина может обратиться в Международный суд ООН по делу самолета МАУ – МИД»
Фото Украина может обратиться в суд ООН по делу самолета МАУ
Фото Украина угрожает Ирану иском в Международный суд ООН из-за сбитого самолета МАУ
Фото Украина может обратиться в суд ООН из-за сбитого самолета МАУ
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  17.05.20, 19:08 Если переговоры с Ираном по делу авиакатастрофы самолета МАУ у Тегерана зайдут в тупик, Украина и другие пострадавшие страны обратятся в международные арбитражи, в частности Международный суд ООН.
Факты Факты  ·  17.05.20, 20:26 Канада, Великобритания, Швеция и Афганистан готовы поддержать Украину в международном арбитраже
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  17.05.20, 20:47 Украина и страны, чьи граждане погибли на борту сбитого под Тегераном Boeing 737 МАУ, могут обратиться в Международный Суд ООН, если переговоры с Ираном зайдут в тупик. Об этом в интервью Радио Свобода…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  17.05.20, 20:51 Если переговоры с Ираном по делу о сбитом украинском самолете МАУ над Тегераном зайдут в тупик, Украина и другие пострадавшие страны обратятся в международные арбитражи, в частности Международный суд…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  17.05.20, 21:27 Украинская сторона готова обратиться в международные арбитражи, в частности Международный суд ООН, если переговоры с Ираном по сбитому самолету МАУ не дадут результатов. Такое мнение высказал заместитель…
ТСН ТСН  ·  17.05.20, 21:35 В авиакатастрофе погибли 176 человек.
UAinfo UAinfo  ·  17.05.20, 21:41 Україна веде переговори з Іраном щодо об'єктивного неупередженого розслідування, гарантій неповторення інцидентів у майбутньому і про компенсації сім'ям постраждалих та авіакомпанії.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  17.05.20, 22:04 У МЗС попередили, що у разі невдалих переговорів з Іраном щодо збитого над Тегераном літака МАУ, Україна піде до Міжнародного суду ООН
Канал 112 Канал 112  ·  17.05.20, 22:25 Замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что Украина может обратиться в Международный суд ООН в деле о крушении самолета МАУ в Иране. Об этом Енин рассказал в интервью "Радио Свобода".…
Страна.ua Страна.ua  ·  17.05.20, 22:39 ...
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  17.05.20, 22:53 Если переговоры с Ираном по делу авиакатастрофы самолета МАУ у Тегерана зайдут в тупик, Украина и другие пострадавшие страны обратятся в международные арбитражи, в частности Международный суд ООН. Об…
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