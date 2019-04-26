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Украина может получить транш МВФ в июне, — НБУ

Украина может получить транш МВФ в июне, — НБУ (8 новостей)

«Украина может получить транш по программе stand-by Международного валютного фонда (МВФ) в июне, сообщила первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова»

Международный валютный фонд технически не успеет перечислить очередной транш Украине в мае, сказала первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.Украина может получить транш от Международного валютного фонда в июле этого года. Такое мнение в интервью LB.ua, опубликованном 26 апреля, выразила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

На вопрос "получим ли мы транш, в мае, как запланировано?" Рожкова ответила: "Скорее всего в июне, поскольку, если они в мае приезжают, то просто технически не успеют".

"Конечно, первым для них [представителей МВФ] неожиданным и неприятным сюрпризом была отмена статьи "о незаконном обогащении", вторым ситуация с решениями судов по "ПриватБанку". Естественно, мы их проинформировали о событиях и о том, что сначала нам нужно получить решения судов и только после этого мы сможем комментировать какую-то юридическую позицию, аргументы судов. Понимая, что они скоро приедут, мы не делали конференц-колов, других дистанционных переговоров. Как известно, свои решения МВФ принимает на совете директоров. На борд приходит миссия, отчитывается о поездке, о результатах работы заемщика. Что они скажут на сей раз: посмотрите, они разворачивают реформу в обратную сторону?", добавила Рожкова.

19 октября 2018 года МВФ и власти Украины договорились о новой программе сотрудничества в формате stand-by на общую сумму $3,9 млрд. В МВФ заявили, что пересмотр программы будет проводиться каждые полгода. Украина получила первый транш в размере $1,4 млрд по новой программе 21 декабря.

25 апреля 2019 года глава Нацбанка Яков Смолий заявлял, что НБУ выполнил условия программы сотрудничества с МВФ, которые должен был реализовать до пересмотра программы в мае. Миссия МВФ должна прибыть в Украину в средине мая.

ФОТО К НОВОСТИ: «Украина может получить транш МВФ в июне, — НБУ»
Фото Украина может получить транш МВФ в июне
Фото Украина с июне может получить транш МВФ
Фото Украина в июне может получить транш МВФ
Фото Украина в июне может получить транш МВФ
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.04.19, 19:22 Украина может получить транш по программе stand-by Международного валютного фонда (МВФ) в июне, сообщила первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.
РБК Украина РБК Украина  ·  26.04.19, 19:55 Украина в июне может получить транш по программе stand-by Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщила первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова, передает РБК-Украина со…
Хвиля Хвиля  ·  26.04.19, 19:59 Украина может получить транш по программе stand-by Международного валютного фонда (МВФ) в июне, сообщила первый... Сообщение Украина может получить транш МВФ в июне, — НБУ появились сначала на ХВИЛЯ.
Газета День Газета День  ·  26.04.19, 20:09 Украина в июне может получить транш по программе stand-by Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщила первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова, передает РБК-Украина со…
Комментарии Комментарии  ·  26.04.19, 20:20 По словам Рожковой, первым для МВФ неожиданным и неприятным сюрпризом была отмена в Украине статьи "о незаконном обогащении" Украина в июне может получить транш по программе stand-by Международного валютного…
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Канал 112 Канал 112  ·  26.04.19, 20:46 Украина может получить новый транш МВФ в июне 2019 года. Об этом в интервью изданию "Левый берег" сообщила заместитель главы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова. На вопрос журналиста, получит ли Украина…
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