Украина может получить транш МВФ в июне, — НБУ (8 новостей) «Украина может получить транш по программе stand-by Международного валютного фонда (МВФ) в июне, сообщила первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова»

Международный валютный фонд технически не успеет перечислить очередной транш Украине в мае, сказала первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.Украина может получить транш от Международного валютного фонда в июле этого года. Такое мнение в интервью LB.ua, опубликованном 26 апреля, выразила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

На вопрос "получим ли мы транш, в мае, как запланировано?" Рожкова ответила: "Скорее всего в июне, поскольку, если они в мае приезжают, то просто технически не успеют".

"Конечно, первым для них [представителей МВФ] неожиданным и неприятным сюрпризом была отмена статьи "о незаконном обогащении", вторым ситуация с решениями судов по "ПриватБанку". Естественно, мы их проинформировали о событиях и о том, что сначала нам нужно получить решения судов и только после этого мы сможем комментировать какую-то юридическую позицию, аргументы судов. Понимая, что они скоро приедут, мы не делали конференц-колов, других дистанционных переговоров. Как известно, свои решения МВФ принимает на совете директоров. На борд приходит миссия, отчитывается о поездке, о результатах работы заемщика. Что они скажут на сей раз: посмотрите, они разворачивают реформу в обратную сторону?", добавила Рожкова.

19 октября 2018 года МВФ и власти Украины договорились о новой программе сотрудничества в формате stand-by на общую сумму $3,9 млрд. В МВФ заявили, что пересмотр программы будет проводиться каждые полгода. Украина получила первый транш в размере $1,4 млрд по новой программе 21 декабря.

25 апреля 2019 года глава Нацбанка Яков Смолий заявлял, что НБУ выполнил условия программы сотрудничества с МВФ, которые должен был реализовать до пересмотра программы в мае. Миссия МВФ должна прибыть в Украину в средине мая.