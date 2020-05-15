Украина надеется на макрофинансовую помощь от ЕС в ближайшие недели (3 новости) «Стороны обсудили ситуацию с распространением COVID-19, ее влияние на экономику Украины и стран Европы, финансово-экономическое сотрудничество»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, что Киев продолжит проводить системные реформы.Украина надеется получить очередной транш макрофинансовой помощи от Европейского союза в ближайшие две недели. Как сообщает пресс-служба украинского правительства, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал исполнительному вице-президенту Еврокомиссии Валдисау Домбровскису сегодня в ходе видеоконференции.

"Глава украинского правительства заверил Домбровскиса в продолжении системных реформ в Украине и подчеркнул важность сотрудничества, чтобы совместными усилиями противостоять вызовам пандемии [коронавируса]", сказано в сообщении.

Шмыгаль также поблагодарил представителя Еврокомиссии за выделение €190 млн на поддержку системы здравоохранения, малых и средних предприятий, фермерских хозяйств, гражданского общества и пострадавших от вооруженного конфликта регионов Украины.

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