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Украина надеется на макрофинансовую помощь от ЕС в ближайшие недели

Украина надеется на макрофинансовую помощь от ЕС в ближайшие недели (3 новости)

«Стороны обсудили ситуацию с распространением COVID-19, ее влияние на экономику Украины и стран Европы, финансово-экономическое сотрудничество»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, что Киев продолжит проводить системные реформы.Украина надеется получить очередной транш макрофинансовой помощи от Европейского союза в ближайшие две недели. Как сообщает пресс-служба украинского правительства, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал исполнительному вице-президенту Еврокомиссии Валдисау Домбровскису сегодня в ходе видеоконференции.

"Глава украинского правительства заверил Домбровскиса в продолжении системных реформ в Украине и подчеркнул важность сотрудничества, чтобы совместными усилиями противостоять вызовам пандемии [коронавируса]", сказано в сообщении.

Шмыгаль также поблагодарил представителя Еврокомиссии за выделение €190 млн на поддержку системы здравоохранения, малых и средних предприятий, фермерских хозяйств, гражданского общества и пострадавших от вооруженного конфликта регионов Украины.

Кредитное соглашение о макрофинансовой помощи на &eu...

ФОТО К НОВОСТИ: «Украина надеется на макрофинансовую помощь от ЕС в ближайшие недели»
Фото Украина надеется на макрофинансовую помощь от ЕС в ближайшие недели
Фото Шмыгаль надеется до конца мая получить транш от Евросоюза
Фото Шмыгаль надеется, что Украина получит от Евросоюза €500 млн в ближайшие две недели
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РБК Украина РБК Украина  ·  15.05.20, 18:21 Украина надеется в ближайшие две недели получить макрофинансовую помощь от Европейского союза. Деньги должны поступить после перечисления первого транша от МВФ.Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль…
Униан Униан  ·  15.05.20, 19:25 Стороны обсудили ситуацию с распространением COVID-19, ее влияние на экономику Украины и стран Европы, финансово-экономическое сотрудничество.
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