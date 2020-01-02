Украина надеется в ближайшее время согласовать новую дату визита Помпео - МИД (4 новости) «Пристайко отметил, что поддерживает решение перенести визит из-за ситуации в Багдаде»

Госсекретарь США Майк Помпео отложил запланированный на 3 января визит в Киев из-за нападения на американское посольство в Ираке. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подчеркнул, что с уважением относится к решению Помпео.Украина ожидает вскоре согласовать новую дату визита государственного секретаря США Майка Помпео в Киев. Об этом 2 января в Twitter заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Я с уважением воспринимаю решение Помпео отложить его визит в Украину после атак на базу операции "Несокрушимая решительность" и посольство США в Багдаде. Мы поддерживаем нашего стратегического партнера силы коалиции и дипломаты должны быть в безопасности", отметил Пристайко.

"Мы подтверждаем нашу готовность приветствовать государственного секретаря Майка Помпео в Украине, и мы ожидаем согласования новых дат визита вскоре", написал министр.

Помпео отложил запланированный на 3 января визит в Киев из-за нападения на американское посольство в Ираке.

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31 декабря в Багдаде сторонники иракской военизированной шиитской группировки напали на посольство США, разбили вход на территорию ведомства и подожгли зону для приема посетителей. Это произошло в связи с нанесенным 29 декабря авиаударом США, в результате которого погибли 25 боевиков, связанных с ливанской группировкой "Хезболла" и поддерживаемых Ираном. Авиаудар был нанесен в ответ на убийство американского подрядчика.

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации нападения. В Ирак были направлены дополнительные силы США. Трамп также пригрозил, что Иран понесет ответственность за нападение.

В МИД Ирана отрицали причастность к инциденту и заявили, что нападение на посольство является следствием американской политики в регионе.