Украина направила письмо-разъяснение в Совбез ООН о "языковом законе"

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко направил председателю Совета Безопасности письмо относительно Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Об этом говорится в сообщении миссии Украины в ООН в Twitter.
"Ельченко направил председателю Совета Безопасности письмо относительно Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и аргументацию о том, почему этот закон не относится к повестке дня Совбеза ООН", - говорится в сообщении.
Письмо будет опубликовано в ООН в качестве официального документа Совета Безопасности.
Как сообщал УНН, делегация Российской Федерации обратилась к председателю Совета Безопасности ООН с просьбой созвать заседание в связи с принятием Верховной Радой Украины закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Собравшись в зале заседаний, члены Совета Безопасности, в частности Германия и Франция проголосовали против этой повестки дня.
Перед тем депутаты несколько недель рассматривали более двух тысяч поправок, внесенных в закон. Президент Украины Петр Порошенко 15 мая подписал закон о функционировании украинского языка как государственного. 16 мая, закон был опубликован в официальной прессе.