Украина направила второй запрос в Иран о доступе к "черным ящикам" сбитого самолета и их расшифровке, пока не получила ответа – Офис генпрокурора

Фокус · 15.01.20, 18:54

Украина не получила от Ирана ни одного ответа на два запроса по доступу к черным ящикам сбитого у Тегерана Boeing 737. Об этом сообщила начдепартамента международно-правового сотрудничества Офиса генпрокурора…