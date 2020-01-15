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Политика
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· ГПУ · Самолет · Иран
Украина направила второй запрос в Иран о доступе к "черным ящикам" сбитого самолета и их расшифровке, пока не получила ответа – Офис генпрокурора

Украина направила второй запрос в Иран о доступе к "черным ящикам" сбитого самолета и их расшифровке, пока не получила ответа – Офис генпрокурора (5 новостей)

«Офис Генпрокурора не получил ответа на свой запрос»

Иран отменил визит своего эксперта в Украину в рамках расследования крушения самолета МАУ.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  15.01.20, 16:16 Украинская сторона направила второй запрос о международно-правовой помощи в Иран с просьбой получить доступ к "черным ящикам" сбитого 8 января в Тегеране украинского самолета и о возможности украинским…
ТСН ТСН  ·  15.01.20, 18:03 Офис Генпрокурора не получил ответа на свой запрос.
Фокус Фокус  ·  15.01.20, 18:54 Украина не получила от Ирана ни одного ответа на два запроса по доступу к черным ящикам сбитого у Тегерана Boeing 737. Об этом сообщила начдепартамента международно-правового сотрудничества Офиса генпрокурора…
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Украина направила второй запрос в Иран о доступе к &quot;черным ящикам&quot; сбитого самолета и их расшифровке, пока не получила ответа – Офис генпрокурора

Украина направила второй запрос в Иран о доступе к "черным…
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