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Украина не будет прекращать грузовое железнодорожное сообщение с РФ – Омелян

Украина не будет прекращать грузовое железнодорожное сообщение с РФ – Омелян (5 новостей)

«В Министерстве инфраструктуры планируют прекратить только пассажирское железнодорожное сообщение с Россией»

Украина не сможет прекратить грузовое железнодорожное сообщение с Российской Федерацией из-за обязательств перед Всемирной организацией торговли.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает "Интерфакс".

По словам политика, его ведомство уже подготовило ряд предложений по противодействию России в рамках ее деятельности в Азовском бассейне и на оккупированных территориях, в частности относительно прекращения пассажирского сообщения.

В то же время, министр уточнил, что сейчас речь идет исключительно о прекращении пассажирского железнодорожного сообщения.

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На этом этапе мы говорим о регулярном железнодорожном пассажирском сообщении. Относительно грузового сообщения есть проблема не только в том, что "Укрзализныця" потеряет существенные поступления в бюджет, но и с международным законодательством, в частности с теми обязательствами, которые Украина взяла на себя в рамках Всемирной организации торговли. А потому сейчас мы эту тему изучаем, но не продвигаем, – рассказал Омелян.

Министр отметил, что соответствующее решение должно быть принято на государственном уровне.

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Газета День Газета День  ·  07.08.18, 18:37 В Министерстве инфраструктуры планируют прекратить только пассажирское железнодорожное сообщение с Россией. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в комментарии "Интерфакс-Украина". "На…
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