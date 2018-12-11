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Украина не должна приостанавливать реформы в год выборов, - Мингарелли

Украина не должна приостанавливать реформы в год выборов, - Мингарелли (6 новостей)

«Украина не должна приостанавливать процесс реформ в год выборов»

По словам представителя ЕС Хьюга Мингарелли, кроме того, что нельзя приостанавливать процесс реформ, Украина должна стараться ускоряться в реформировании Украина не должна приостанавливать процесс реформ в год выборов. Об этом заявил глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли на конференции сегодня в Киеве, - сообщает "Интерфакс-Украина". "Четко понятно, что мы не должны приостанавливать процесс реформ во время избирательного года, так как в интересах Украины – двигаться вперед и продолжать осуществлять структурные реформы, включая гармонизацию национального законодательства", - отметил он. По словам Мингарелли, кроме того, что нельзя приостанавливать процесс реформ, Украина должна стараться ускоряться в реформировании. "Я уверен, что господин Гройсман (премьер-министр Украины Владимир Гройсман - ред) также хочет двигаться по такому пути", - добавил дипломат. Как ранее писали "Комментарии", в ЕС опасаются, что выборы притормозят реформы в Украине.

ФОТО К НОВОСТИ: «Украина не должна приостанавливать реформы в год выборов, - Мингарелли»
Фото Мингарелли: Украина не должна приостанавливать реформы в год выборов
Фото Украина не должна приостанавливать реформы в год выборов, - Мингарелли
Фото В ЕС заявили, что Украина не должна ставить реформы на паузу в год выборов
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  11.12.18, 11:47 Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли заявляет, что Украина не должна приостанавливать процесс реформ в год выборов.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  11.12.18, 11:58 Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли заявляет, что Украина не должна приостанавливать процесс реформ в год выборов.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  11.12.18, 12:45 Украина не должна приостанавливать процесс реформ в год выборов
Газета День Газета День  ·  11.12.18, 13:21 Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли заявляет, что Украина не должна приостанавливать процесс реформ в год выборов. Об етом пишет Интерфакс-Украина. "Четко понятно, что…
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Vgorode.ua Киев Vgorode.ua Киев  ·  11.12.18, 16:35 В Киеве из-за заболеваемости гриппом закрыли три школы. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета. По словам первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, в столице увеличивается количество…
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