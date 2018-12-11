Украина не должна приостанавливать реформы в год выборов, - Мингарелли

По словам представителя ЕС Хьюга Мингарелли, кроме того, что нельзя приостанавливать процесс реформ, Украина должна стараться ускоряться в реформировании Украина не должна приостанавливать процесс реформ в год выборов. Об этом заявил глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли на конференции сегодня в Киеве, - сообщает "Интерфакс-Украина". "Четко понятно, что мы не должны приостанавливать процесс реформ во время избирательного года, так как в интересах Украины – двигаться вперед и продолжать осуществлять структурные реформы, включая гармонизацию национального законодательства", - отметил он. По словам Мингарелли, кроме того, что нельзя приостанавливать процесс реформ, Украина должна стараться ускоряться в реформировании. "Я уверен, что господин Гройсман (премьер-министр Украины Владимир Гройсман - ред) также хочет двигаться по такому пути", - добавил дипломат. Как ранее писали "Комментарии", в ЕС опасаются, что выборы притормозят реформы в Украине.