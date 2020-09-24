Украина не поддается на шантаж РФ в ТКГ - Зеленский (11 новостей) «Президент надеется на скорую встречу в нормандском формате»

Украина не поддается на шантаж России в Трехсторонней контактной группе, однако ищет баланс для заседаний ТКГ в Минске. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время визита в Словакию, говоря о российской агрессии на Донбассе.

"Украина не идет на шантаж. И это видят сегодня все: и Европа, и, кстати, Россия. Но мы действительно находим сегодня баланс для заседания Трехсторонней контактной группы. Баланс в взвешенной политике и в диалоге в режиме заседания ТКГ, и в диалоге с РФ, субъектом Минского процесса, который, как я уже сказал, это правда - он хрупкий, нестабилен.

Но мы делаем все для того, чтобы этот диалог был, чтобы был результат. Результат этих заседаний Минска или Нормандии мы с вами знаем, какой есть: сложный режим прекращения огня, непростой режим тишины, но он есть", - цитирует Зеленского "Інтерфакс-Україна"

Президент сказал, что "если бы не прицельные провокации, мы сохранили бы жизнь всех людей, погибших из-за боевых потерь", напомнив, что 6 сентября один человек погиб и один получил ранения.

"Поэтому мы без диалога этого не сможем никогда найти, и не выйдем из этой сложной ситуации, с этого угла", - заявил Зеленский.

Обновлено в 13:19 "Украина не идет на шантаж. И это видят сегодня все: и Европа, и, кстати, Россия. Но мы действительно находим сегодня баланс для заседания Трехсторонней контактной группы в Минске. Баланс во взвешенной политике и в диалоге в режиме заседания ТКГ, и…

Обновлено в 13:31 Президент говорит, что диалог с Россией "хрупкий и нестабильный".