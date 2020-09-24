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Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 13:31
· Россия · Заседание
Украина не поддается на шантаж РФ в ТКГ - Зеленский

Украина не поддается на шантаж РФ в ТКГ - Зеленский (11 новостей)

«Президент надеется на скорую встречу в нормандском формате»

Украина не поддается на шантаж России в Трехсторонней контактной группе, однако ищет баланс для заседаний ТКГ в Минске. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время визита в Словакию, говоря о российской агрессии на Донбассе.

"Украина не идет на шантаж. И это видят сегодня все: и Европа, и, кстати, Россия. Но мы действительно находим сегодня баланс для заседания Трехсторонней контактной группы. Баланс в взвешенной политике и в диалоге в режиме заседания ТКГ, и в диалоге с РФ, субъектом Минского процесса, который, как я уже сказал, это правда - он хрупкий, нестабилен.

Но мы делаем все для того, чтобы этот диалог был, чтобы был результат. Результат этих заседаний Минска или Нормандии мы с вами знаем, какой есть: сложный режим прекращения огня, непростой режим тишины, но он есть", - цитирует Зеленского "Інтерфакс-Україна"

Президент сказал, что "если бы не прицельные провокации, мы сохранили бы жизнь всех людей, погибших из-за боевых потерь", напомнив, что 6 сентября один человек погиб и один получил ранения.

"Поэтому мы без диалога этого не сможем никогда найти, и не выйдем из этой сложной ситуации, с этого угла", - заявил Зеленский.

Обновлено в 13:19 "Украина не идет на шантаж. И это видят сегодня все: и Европа, и, кстати, Россия. Но мы действительно находим сегодня баланс для заседания Трехсторонней контактной группы в Минске. Баланс во взвешенной политике и в диалоге в режиме заседания ТКГ, и…

Обновлено в 13:31 Президент говорит, что диалог с Россией "хрупкий и нестабильный".

ФОТО К НОВОСТИ: «Украина не поддается на шантаж РФ в ТКГ - Зеленский»
Фото Украина не идет на шантаж в переговорах по Донбассу, - Зеленский
Фото Украина не поддается на шантаж РФ в ТКГ - Зеленский
Фото Украина не пойдет на шантаж России - Зеленский
Фото Украина не идет на шантаж в переговорах по Донбассу, – Зеленский
Фото Украина не поддается на шантаж и Россия это видит - Зеленский
Фото Зеленский: Украина не поддается на шантаж РФ в ТКГ
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РБК Украина РБК Украина  ·  24.09.20, 12:08 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не идет на шантаж в переговорах по Донбассу. По его словам, наше государство делает все для сохранения диалога с Россией как субъектом минского…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  24.09.20, 12:35 Украина не поддается на шантаж России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, однако ищет баланс для заседаний ТКГ в Минске, сообщил президент Украины Владимир Зеленский…
Подробности Подробности  ·  24.09.20, 12:42 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не идет на шантаж в переговорах по Донбассу
Обозреватель Обозреватель  ·  24.09.20, 12:57 Президент надеется на скорую встречу в нормандском формате
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Гордон Гордон  ·  24.09.20, 13:04 По мнению президента Украины Владимира Зеленского, Киеву удается найти баланс в диалоге с Россией как с субъектом переговорного процесса трехсторонней контактной группы в Минске. Украине удается…
ForUm ForUm  ·  24.09.20, 13:06 Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинская сторона во время переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе не поддается на шантаж.Об этом он сообщил на совместной с президентом…
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  24.09.20, 13:11 Украина не поддается на шантаж России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, однако ищет баланс для заседаний ТКГ в Минске. Об этом журналистам сообщил президент Украины…
Газета День Газета День  ·  24.09.20, 13:19 Украина не поддается на шантаж России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, однако ищет баланс для заседаний ТКГ в Минске, сообщил президент Украины Владимир Зеленский…
ТСН ТСН  ·  24.09.20, 13:31 Президент говорит, что диалог с Россией "хрупкий и нестабильный".
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