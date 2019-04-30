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Политика
Гордон Гордон · · Обновлено в 15:14
· Аннексированный Крым · Совет Европы · Обыск · Парламентская ассамблея Совета Европы · Силовики · Делегация · Украинская делегация · Апрель
Украина обратится в Совет Европы из-за обысков в Крыму - Арьев

Украина обратится в Совет Европы из-за обысков в Крыму - Арьев (5 новостей)

«После очередных обысков в Крыму украинская сторона подготовит обращение в Совет Европы»

Утром 30 апреля в оккупированном Крыму российские силовики провели обыски в доме троих крымских татар, одного из них задержали. Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат от Блока Петра Порошенко Владимир Арьев назвал это "новой волной репрессий".В связи с сегодняшними обысками в домах крымских татар Украина подготовит обращение в Совет Европы. Об этом 30 апреля в Facebook сообщил глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат от Блока Петра Порошенко Владимир Арьев.

"Новая волна репрессий против крымских татар. Силовая акция оккупантов для запугивания активиста. Готовим соответствующее обращение в Совет Европы и в страны-члены организации", написал он.

Утром 30 апреля российские силовики также провели обыски в домах крымскотатарских активистов Ролана Османова и Дилявера Бекирова, а также в доме его сына Руслана Бекирова. В последнего российские силовики якобы изъяли документы политического характера и стакан с неизвестным порошком, его задержали.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Украина никогда не будет поставлять воду в аннексированный Крым, – Климкин
Украина никогда не будет поставлять воду в аннексированный Крым, – Климкин

После аннексии Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар, заявляли правозащитники из Human Rights Watch.

Обновлено в 14:31 "Новая волна репрессий против крымских татар. Силовая акция оккупантов для запугивания активиста. Готовим соответствующее обращение в Совет Европы и в страны-члены организации", написал он.

Обновлено в 15:14 Утром 30 апреля в оккупированном Крыму российские силовики провели обыски в доме троих крымских татар, одного из них задержали. Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат от Блока Петра Порошенко Владимир Арьев назвал это "новой волной репрессий".

ФОТО К НОВОСТИ: «Украина обратится в Совет Европы из-за обысков в Крыму - Арьев»
Фото Украина обратится в Совет Европы из-за обысков в Крыму
Фото Украина обратится в Совет Европы из-за обысков в Крыму
Фото Украина обратится в Совет Европы из-за обысков в крымских татар - Арьев
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РБК Украина РБК Украина  ·  30.04.19, 12:53 После сегодняшних обысков в Крыму украинская сторона подготовит обращение в Совет Европы. Об этом в Facebook сообщил глава парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.В частности, он назвал сегодняшние…
Подробности Подробности  ·  30.04.19, 13:21 После очередных обысков в Крыму украинская сторона подготовит обращение в Совет Европы
Голос.UA Голос.UA  ·  30.04.19, 14:00 После сегодняшних обысков в Крыму украинская сторона подготовит обращение в Совет Европы. Об этом в Facebook сообщил глава парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев. В частности, он назвал сегодняшние…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  30.04.19, 15:14 Утром 30 апреля в оккупированном Крыму российские силовики провели обыски в доме троих крымских татар, одного из них задержали. Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный…
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