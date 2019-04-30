Украина обратится в Совет Европы из-за обысков в Крыму - Арьев (5 новостей) «После очередных обысков в Крыму украинская сторона подготовит обращение в Совет Европы»

Утром 30 апреля в оккупированном Крыму российские силовики провели обыски в доме троих крымских татар, одного из них задержали. Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат от Блока Петра Порошенко Владимир Арьев назвал это "новой волной репрессий".В связи с сегодняшними обысками в домах крымских татар Украина подготовит обращение в Совет Европы. Об этом 30 апреля в Facebook сообщил глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат от Блока Петра Порошенко Владимир Арьев.

"Новая волна репрессий против крымских татар. Силовая акция оккупантов для запугивания активиста. Готовим соответствующее обращение в Совет Европы и в страны-члены организации", написал он.

Утром 30 апреля российские силовики также провели обыски в домах крымскотатарских активистов Ролана Османова и Дилявера Бекирова, а также в доме его сына Руслана Бекирова. В последнего российские силовики якобы изъяли документы политического характера и стакан с неизвестным порошком, его задержали.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Украина никогда не будет поставлять воду в аннексированный Крым, – Климкин

После аннексии Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар, заявляли правозащитники из Human Rights Watch.

Обновлено в 14:31 "Новая волна репрессий против крымских татар. Силовая акция оккупантов для запугивания активиста. Готовим соответствующее обращение в Совет Европы и в страны-члены организации", написал он.

Обновлено в 15:14 Утром 30 апреля в оккупированном Крыму российские силовики провели обыски в доме троих крымских татар, одного из них задержали. Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат от Блока Петра Порошенко Владимир Арьев назвал это "новой волной репрессий".