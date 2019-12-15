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Украина отдала Баку азербайджанского активиста Исаева

Украина отдала Баку азербайджанского активиста Исаева (9 новостей)

«Исаев критикует нынешнего президента Азербайджана Ильхама Алиева»

Украина депортировала оппозиционного азербайджанского блогера Эльвина Исаева. Это произошло накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Азербайджан.

Об этом говорится в пресс-релизе Государственной миграционной службы Азербайджана, сообщает местное информационное агентство Report.az.

В ведомстве добавили, что азербайджанский суд уже отправил Исаева в тюрьму.

В то же время, издание ZMINA сообщает, что 39-летнего блогера и политического активиста в последний раз видели возле дома на проспекте Палладина в Святошинском районе Киева, где он жил у знакомых.

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Отметим, что в ближайшие недели ожидается визит президента Владимира Зеленского в Азербайджан.

Что известно об оппозиционном азербайджанском блогере Исаеве

Исаев приехал в Киев в конце сентября 2019 года из Российской Федерации, где проживал длительное время. В августе 2019 года российская полиция внезапно задержала Исаева. После судебных разбирательств его российский паспорт признали "незаконно выданным" и изъяли. Самого же блогера отправили в центр временного содержания иностранцев для дальнейшей экстрадиции в Азербайджан.

11 сентября Исаев был освобожден благодаря экстренному вмешательству Европейского суда по правам человека, который применил "Правило 39" и запретил его выдачу Азербайджану. После этого активист выехал в Украину.

Исаев остро критиковал президента Азербайджана Ильхама Алиева, называл его диктатором и рассказывал о коррупции в Азербайджане. При этом, сам блогер не является проукраинским активистом.

К слову, это не первый случай преследования оппозиционных активистов за пределами Азербайджана. В мае 2017 года в Тбилиси исчез азербайджанский журналист Афган Мухтарли. Позже он нашелся в Азербайджане, в январе 2018 журналиста приговорили к 6 годам заключения. В октябре 2017 года он был награжден журналистской премией имени Павла Шеремета, премию тогда получила его жена.

ФОТО К НОВОСТИ: «Украина отдала Баку азербайджанского активиста Исаева»
Фото Украина депортировала в Азербайджан оппозиционного блогера Эльвина Исаева
Фото Украина депортировала в Азербайджан оппозиционного блогера
Фото Украина депортировала в Азербайджан оппозиционного блогера и активиста Эльвина Исаева
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  15.12.19, 12:54 Украина депортировала в Азербайджан оппозиционного азербайджанского блогера Эльвина Исаева.
Фокус Фокус  ·  15.12.19, 14:05 Украина депортировала в Азербайджан блогера-оппозиционера Эльвина Исаева. Об этом сообщает азербайджанское издание report.az, ссылаясь на мигранционную службу страны. Сам депортация состоялась еще 12…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  15.12.19, 14:15 Блогер и политический активист Эльвин Исаев, долгое время проживавший в России, был задержан в Украине и депортирован в Азербайджан, где заключен в СИЗО.
Канал 112 Канал 112  ·  15.12.19, 14:21 Украина 12 декабря депортировали в Азербайджан оппозиционного блогера Эльвина Исаева. Об этом сообщается на сайте Государственной миграционной службы Азербайджана. Отмечается, что Исаева депортировали…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Главред Главред  ·  15.12.19, 14:57 Украина депортировала в Азербайджан блогера и политического активиста Эльвина Исаева. Как рассказали в Государственной миграционной службе Азербайджана, Исаева депортировали за нарушение иммиграционного...
ForUm ForUm  ·  15.12.19, 15:40 Украина депортировала в Азербайджан оппозиционного азербайджанского блогера Эльвина Исаева накануне официального визита президента Владимира Зеленского в Азербайджан.Об этом сообщает «Европейская…
UAinfo UAinfo  ·  15.12.19, 16:55 Украина депортировала в Азербайджан активиста и блогера Эльвина Исаева, известного своей критикой в адрес режима Ильхама Алиева.
ТСН ТСН  ·  15.12.19, 17:17 Исаев критикует нынешнего президента Азербайджана Ильхама Алиева.
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