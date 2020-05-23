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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 13:57
· США · Пресс-служба
Украина отреагировала на решение США выйти из Договора по открытому небу

Украина отреагировала на решение США выйти из Договора по открытому небу (8 новостей)

«В организации надеются, что это заставит США передумать выходить из договора»

Украина заинтересована в сохранении и дальнейшей реализации договора об открытом небе, но при условии его добросовестного выполнения всеми без исключения государствами-участниками. Об этом заявили в пресс-служба Министерства иностранных дел, реагируя на намерение США выйти из договора об открытом небе.

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В МИД отметили, что роль и эффективность договора постепенно снижается из-за невозможности осуществлять международный воздушный мониторинг военной активности РФ" над Крымом и Донбассом из-за их оккупации Россией и запрета полетов над ними, как и над участками территории РФ, прилегающими к госгранице Украины.

"В то же время, ради сохранения верификационного режима "открытого неба", Украина призывает все государства-участников приложить максимальные усилия для поиска выхода из сложившейся ситуации", - резюмировали в МИД. 

Справка. Договор об открытом небе - многосторонний международный договор, разрешающий свободные полеты невооружен...

Обновлено в 13:47 Позиция США принята во внимание, сказано в заявлении, которое 23 мая опубликовано на сайте МИД.

Обновлено в 13:57 В ведомстве заверили, что Украина больше всех заинтересована в сохранении Договора.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  23.05.20, 10:45 В организации надеются, что это заставит США передумать выходить из договора
Украинская правда Украинская правда  ·  23.05.20, 12:02 В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали намерение США выйти из Договора по открытому небу.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  23.05.20, 12:14 В министерстве иностранных дел Украины прокомментировали намерение США выйти из Договора по открытому небу.
УНН УНН  ·  23.05.20, 12:51 “Министерство иностранных дел Украины приняло во внимание официальное сообщение Государственного департамента США о намерениях США выйти из Договора по открытому небу (ДОН).…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  23.05.20, 13:11 В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что приняли во внимание официальное сообщение Государственного департамента США о намерении США выйти из Договора об открытом небе (ДОН). Об этом в субботу,…
Гордон Гордон  ·  23.05.20, 13:47 США объявили о намерении выйти из Договора 1992 года о наблюдательных полетах. Роль и эффективность соглашения снижается из-за невозможности осуществлять международный мониторинг военной активности…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  23.05.20, 13:57 В ведомстве заверили, что Украина больше всех заинтересована в сохранении Договора.
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