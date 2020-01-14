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Украина перестроит ГТС под меньший объем газа. Но трубы выкапывать не будут, – Макогон

Украина перестроит ГТС под меньший объем газа. Но трубы выкапывать не будут, – Макогон (5 новостей)

«Российский газовый гигант Газпром значительно снизил объем прокачки газа по украинской ГТС, поскольку не ожидал достигнутой договоренности по транзиту с…»

По словам главы ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергея Макогона, после модернизации транзитная мощность газотранспортной системы Украины будет снижена до 40 млрд м³ в год.Украина планирует перестроить газотранспортную систему под транзит объема газа, который примерно в два раза ниже объемов 2019 года. Об этом глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", опубликованном 14 января.

"Сейчас у нас уже есть понимание, что скорее всего, будет плюс-минус 40 млрд [м³ в год], и под эти мощности мы будем перестраивать систему. Это значит, что мы будем вкладывать в модернизацию только тех компрессорных станций, которые будут использоваться, а остальные будем постепенно выводить из эксплуатации. Сейчас мы готовим технико-экономическое обоснование для оптимизации системы", сказал он.

По словам Макогона, для такой оптимизации необходимо разрешение Кабинета Министров.

"Сами трубы выкапывать никто не будет, потому что это экономически нецелесообразно. Затраты на их извлечение, рекультивацию земли и т.д. не покрывают стоимость металла. В этих трубах будет снижено давление, соответственно, будут предъявляться меньшие требования по регламентным работам, реже нужно проводить диагностику", добавил глава ОГТСУ.

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Он считает, что транзит российского газа через украинскую ГТС в объеме 40 млрд м³ и больше сохранится после 2024 года.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа закончился 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

30 декабря 2019 года Украина, Евросоюз и Россия в результате трехсторонних переговоров подписали пятилетний контракт на транзит газа. Согласно документу, минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год составят 65 млрд м³ газа, а затем по 40 млрд м³ в течение следующих четырех лет.

13 декабря 2019 года в "Нафтогазі" сообщили, что цена на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго в январе 2020 года будет составлять 5500 грн за 1 тыс. м³ без НДС и расходов на транспортировку, что на 12% меньше, чем год назад.

Глава НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев рассказывал, что в 2019 году объем транзита российского газа через Украину составил порядка 90 млрд м³.

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