Украина победила Литву и почти гарантировала выход на Евро-2020

Украинцы так и поступили, со стартовых минут принявшись подтверждать статус фаворита матча. Правда, проходить эшелонированную и вязкую оборону литовцев удавалось с большим трудом. Когда же «бреши» в ней пробивались, «сине-желтых» подводила точность. Первый удар в свор наши нанесли лишь на исходе получаса игры, но он сразу стал результативным. Малиновский, на входе в штрафную сыграл в стеночку с Мораесом (Жуниор в этом эпизоде действовал по-бразильски – пяткой) и пальнул с левой под опорную ногу кипера литовцев Черняускаса. Тот не успел сложиться, и один из нолей на табло сменила единичка. Вся комбинация, пользуясь советской терминологией, заслуживала бурных и продолжительных аплодисментов. И заполненные трибуны «Металлиста» свою команду ими наградили. Спустя три минуты аплодисменты могли перейти в овацию – пробей Ярмоленко на десяток сантиметров ниже, но его удар лишь сотряс перекладину. Удвоить счет было суждено тому же Малиновскому, в начале второго мастерски исполнившему штрафной. Руслан словно рукой забросил мяч в обвод стенки под дальнюю штангу – Черняускас даже не прыгал, лишь проводил его взглядом. 2:0 – и все в этом матче стало ясно. У литовцев не было шансов хоть как-то переломить ход встречи, да что там – создалось впечатление, что атаковать в этом матче вообще не входило в планы гостей. Они лишь однажды за весь второй тайм потревожили Пятова. Наша же сборная, напротив, глотнув кислорода удачи, до самого финального свистка играла легко и свободно. Правда, повторить результат вильнюсского матча не удалось, хотя моменты для этого были. Но и двух мячей вполне хватило для уверенной победы, ставшей для сборной Украины пятой подряд в нынешнем отборочном цикле. Между прочим, это – второй показатель за всю историю участия «сине-желтых» в квалификационных турнирах к чемпионатам мира и Европы. Более продолжительная серия викторий – из шести матчей – случилась в отборе на ЧМ-2006, когда команда под руководством Олега Блохина на одном дыхании прошла турнирную дистанцию, досрочно завоевав путевку на мундиаль. Сейчас украинцы также очень близки к тому, чтобы финишировать на одном из двух первых мест в своей группе, гарантирующих поездку на чемпионат Европы будущим летом. По большому счету, наша команда уже сейчас может начинать паковать чемоданы. Однако, вероятность – пусть и абсолютно мизерная, чисто теоретическая – того, что подопечные Андрея Шевченко в итоге окажутся за чертой участников Евро-2020, все еще существует. Так что же нужно еще сделать Зинченко и компании, чтобы путь на первенство континента был открыт для них не только де-факто, но и де-юре? Если не рассчитывать на осечки соперников, то способов снять все вопросы два. Участником чемпионата Европы без приставки «почти», сборная Украины становится при соблюдении одного из следующих условий. Способ первый. Чтобы отпраздновать выход в финальную стадию турнира, нашей команде в двух оставшихся матчах отбора – в ближайший понедельник с Португалией в Киеве и 18 ноября с Сербией в Белграде – необходимо взять еще хотя бы одно очко. Сейчас в активе «сине-желтых» 16 баллов, столько же на финише квалификации могут набрать и сербы, у которых впереди три матча. А вот еще один завоеванный пункт сделает украинцев недосягаемыми для балканцев. И статистика говорит о том, что очки у нас еще должны быть. Ведь за все 11 предыдущих отборочных кампаний к чемпионатам мира и Европы, в