Украина подаст в ЕСПЧ комплексный иск по узникам Кремля, - Минюст (4 новости и 1 видео) «Украина на следующей неделе подаст в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) комплексный межгосударственный иск относительно украинских заключенных, незаконно удерживаемых…»

Иск будет передан в ЕСПЧ на следующей неделе. Об этом в понедельник, 6 августа, в эфире одного их украинских телеканалов заявил заместитель главы Министерства юстиции Украины по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов.

По его мнению, такой иск поможет привлечь к проблеме узников Кремля внимание международной общественности.

Это определенная категория лиц, которых Россия намеренно преследует за их поддержку территориальной целостности Украины, их проукраинскую позицию, похищая в Крыму или на территории России, - пояснил Петухов, добавив, что еще будет еще один иск Украины, поданный в ЕСПЧ. Речь идет о референдуме и захвате Крыма, который касался комплексного нарушения прав человека в Крыму.

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Мы ожидаем, что в конце этого года или в начале следующего года начнется рассмотрение этого дела в Страсбурге, - отметил Петухов.

Обновлено в 20:15 Это определенная категория лиц, которых Россия намеренно преследует за их поддержку территориальной целостности Украины, их проукраинскую позицию, похищая в Крыму или на территории России, - пояснил Петухов, добавив, что еще будет еще один иск Украины, поданный в ЕСПЧ. Речь идет о референдуме и захвате Крыма, который касался комплексного нарушения прав человека в Крыму.