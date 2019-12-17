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Украина поддерживает Южный газотранспортный коридор, будет изучена возможность для его расширения - Зеленский (3 новости) «Украина поддерживает Южный газотранспортный коридор, заверил президент страны Владимир Зеленский во время официального визита в Азербайджан»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина поддерживает Южный газотранспортный коридор.

Возможности его расширения договорились изучить, об этом сказал глава государства во время официального визита в Азербайджан.

"Это важно для диверсификации поставок газа европейским потребителям", - сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что необходимо использовать уникальный транзитный потенциал Украины и Азербайджана.

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Для этого необходимо также развивать инфраструктуру.

Нафтогаз и Газпром не имеют никаких, даже предварительных договоренностей о продолжении транзита газа по территории Украины.