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Украина поддерживает Южный газотранспортный коридор, будет изучена возможность для его расширения - Зеленский

Украина поддерживает Южный газотранспортный коридор, будет изучена возможность для его расширения - Зеленский (3 новости)

«Украина поддерживает Южный газотранспортный коридор, заверил президент страны Владимир Зеленский во время официального визита в Азербайджан»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина поддерживает Южный газотранспортный коридор.

Возможности его расширения договорились изучить, об этом сказал глава государства во время официального визита в Азербайджан.

"Это важно для диверсификации поставок газа европейским потребителям", - сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что необходимо использовать уникальный транзитный потенциал Украины и Азербайджана.

Транзит газа через Украину: Витренко заявил, что договорились договариваться
Транзит газа через Украину: Витренко заявил, что договорились договариваться

Для этого необходимо также развивать инфраструктуру.

Нафтогаз и Газпром не имеют никаких, даже предварительных договоренностей о продолжении транзита газа по территории Украины.

ФОТО К НОВОСТИ: «Украина поддерживает Южный газотранспортный коридор, будет изучена возможность для его расширения - Зеленский»
Фото Украина поддерживает Южный газотранспортный коридор, будет изучена возможность для его расширения - Зеленский
Фото Зеленский в Баку сообщил о новых договоренностях по газу
Фото Зеленский изучит возможность транзита газа через Южный коридор
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  17.12.19, 11:15 Украина поддерживает Южный газотранспортный коридор, заверил президент страны Владимир Зеленский во время официального визита в Азербайджан.
Главред Главред  ·  17.12.19, 11:44 Президент Владимир Зеленский, который находится с официальным визитом в Азербайджане, сообщил, что Украина поддерживает Южный газотранспортный коридор. "Мы договорились изучить возможности его...
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