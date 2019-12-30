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Интернет-газета Интернет-газета "Вести" · · Обновлено в 01:30
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Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, - Зеленский

Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, - Зеленский (8 новостей)

«За пять лет Украина получит не менее $ 7 миллиардов»

НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпром" подписали соглашение по транзиту российского газа в Европу на пять лет. Об этом в Facebook написал президент Владимир Зеленский.

"Конец года, но не достижений. Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, в течение которых мы получим более $7 млрд. Стороны могут продлить контракт еще на десять лет. Украинская ГТС будет загружена, а это - энергетическая безопасность и благосостояние украинцев! Минимально гарантированная прокачка - 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд последующие четыре", - написал глава государства.

"Фактически же прокачивать можем больше. Европа знает, что мы не подведем в энергетической безопасности", - добавил президент.

"Наша команда защитила национальные интересы Украины. Это положительно повлияет на энергетические рынки и станет значительным фактором снижения цены газа на рынке", - написал также в своем Telegram-канале премьер-министр Алексей Гончарук.

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По его словам, Украина доказала, что является надежным партнером, который выполняет свои обязательства и гарантирует энергетическую безопасность в регионе.

"Этот документ - это результат слаженной работы нашей команды. Это очередной сложный вызов, с которым мы успешно справились!" - добавил глава правительства.

Ранее сегодня стало известно, что Кабмин Украины разрешил "Нафтогазу" подписать два соглашения с "Газпромом".

"Вести.ua" сообщали, что переговоры по транзиту газа через Украину между Нафтогазом и Газпромом в Вене, которые длились почти 5 дней, были завершены сегодня, 30 декабря. 

Обновлено в 00:52 "Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, в течение которых мы получим, по меньшей мере, более $7 млрд. Стороны могут продлить контракт еще на десять лет. Украинская газотранспортная система будет загружена, а это энергетическая безопасность и благосостояние украинцев!…

Обновлено в 01:30 "Фактически же прокачивать можем больше. Европа знает, что мы не подведем в энергетической безопасности", - добавил президент.

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  30.12.19, 23:29 Президент Владимир Зеленский сообщил о подписании контракта на транзит российского газа в Европу из России через территорию Украины сроком на пять лет.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  30.12.19, 23:29 Президент Владимир Зеленский сообщил о подписании контракта на транзит российского газа в Европу из России через территорию Украины сроком на пять лет.
РБК Украина РБК Украина  ·  30.12.19, 23:37 Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, в течение которых получит по меньшей мере свыше 7 миллиардов долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира…
Украинская правда Украинская правда  ·  31.12.19, 00:21 НАК "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на пять лет.
Факты Факты  ·  31.12.19, 00:28 За пять лет Украина получит не менее $ 7 миллиардов
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Канал 112 Канал 112  ·  31.12.19, 00:30 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за транзит газа из России в Европу в течение пяти лет государство получит более 7 миллиардов долларов. Об этом Зеленский сообщил на своей странице в Facebook. …
Гордон Гордон  ·  31.12.19, 00:52 Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что, согласно контракту, украинская газотранспортная система должна прокачивать 65 млрд м³ российского газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие…
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