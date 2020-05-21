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Украина полностью откроет границы с соседними странами "где-то в середине июля" - Аваков

Украина полностью откроет границы с соседними странами "где-то в середине июля" - Аваков (3 новости)

«Украина полностью откроет границы с соседями в середине июля»

Украина полностью откроет границы с соседями в середине июля, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Он отметил, что принято решение об открытии 66 пунктов пропуска на границе с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой, передает Радио Свобода.

«У нас двусторонние отношения с нашими партнерами и мы смотрим, какие там правила и шаг за шагом открываем пункты пропуска. Но сейчас ехать в Румынию или Польшу может только тот, кто имеет паспорт этой страны или вид на жительство. Мы ожидаем, что этот режим изменится где-то в середине июля и мы сможем восстановиться в полном объеме », - сказал Аваков.

В марте правительство закрыло пункты пропуска через государственную границу для международного пассажирского железнодорожного, воздушного и автобусного

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ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Апостроф Апостроф  ·  21.05.20, 20:29 Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что границы со странами-соседями Украины возможно откроются во втором месяце лета.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  21.05.20, 21:30 Украина полностью откроет границы с соседями в середине июля
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