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Украина получает безвиз со страной на юге Европы: стала известна дата

Украина получает безвиз со страной на юге Европы: стала известна дата (5 новостей)

«Соглашение между Украиной и Северной Македонией о безвизовом режиме вступит в силу 22 декабря»

Соглашение между Украиной и Северной Македонией (бывшая Македония) о безвизовом режиме вступит в силу 22 декабря. Об этом сообщил государственный секретарь МИД Андрей Заяц в Twitter. Соглашением предусмотрены: безвизовые поездки с биометрическими загранпаспортами для краткосрочного пребывания (до 90 дней в течение 180 дней); отмена долгосрочных виз для пребывания свыше 90 дней с целью трудоустройства, обучения, воссоединения семьи или иммиграции; бесплатное оформление других категорий долгосрочных виз. До вступления в силу этого соглашения граждане обеих стран будут продолжать пользоваться безвизом на основании временных односторонних решений двух государств. Как ранее сообщал Фокус: Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет считает, что безвиз с Евросоюзом существенно не повлиял на показатели миграции. Произошло перераспределение – люди стали меньше ездить в Россию, и больше – в Европу. Украина будет добиваться безвиза с Великобританией. Об этом рассказал глава МИД Вадим Пристайко. В январе этого года тогдашний министр иностранных дел Павел Климкин говорил, что в ближайшие годы Украина может ввести безвизовый режим с минимум 20 странами.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  18.12.19, 11:03 Соглашение между Украиной и Северной Македонией о безвизовом режиме вступит в силу 22 декабря.
РБК Украина РБК Украина  ·  18.12.19, 13:13 Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Северной Македонией на постоянной основе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу сотрудника Министерства иностранных дел Украины Андрея…
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  18.12.19, 13:50 Соглашение о безвизовом режиме поездок между Украиной и Северной Македонией вступит в силу уже 22 декабря. Об этом сообщает в Twitter госсекретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц. Соглашение…
Канал 112 Канал 112  ·  18.12.19, 14:27 С 22 декабря между Украиной и Северной Македонией начнет действовать безвизовый режим. Об этом сообщает государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц в Twitter. "К Северной…
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