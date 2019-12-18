Украина получает безвиз со страной на юге Европы: стала известна дата

Соглашение между Украиной и Северной Македонией (бывшая Македония) о безвизовом режиме вступит в силу 22 декабря. Об этом сообщил государственный секретарь МИД Андрей Заяц в Twitter. Соглашением предусмотрены: безвизовые поездки с биометрическими загранпаспортами для краткосрочного пребывания (до 90 дней в течение 180 дней); отмена долгосрочных виз для пребывания свыше 90 дней с целью трудоустройства, обучения, воссоединения семьи или иммиграции; бесплатное оформление других категорий долгосрочных виз. До вступления в силу этого соглашения граждане обеих стран будут продолжать пользоваться безвизом на основании временных односторонних решений двух государств. Как ранее сообщал Фокус: Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет считает, что безвиз с Евросоюзом существенно не повлиял на показатели миграции. Произошло перераспределение – люди стали меньше ездить в Россию, и больше – в Европу. Украина будет добиваться безвиза с Великобританией. Об этом рассказал глава МИД Вадим Пристайко. В январе этого года тогдашний министр иностранных дел Павел Климкин говорил, что в ближайшие годы Украина может ввести безвизовый режим с минимум 20 странами.