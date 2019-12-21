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Украина получит летальное оружие из США – Минобороны (5 новостей) «Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что предусмотренные в оборонном бюджете США 300 млн военной помощи для Украины дадут возможность получить»

Выделенные Соединенными Штатами 300 млн долларов военной помощи позволят Украине получить летальное оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты.

Об этом на своей странице Facebook сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"На следующий год США выделяют Украине 300 млн военной помощи. Это, в частности, дает нам возможность получить летальную оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты. Спасибо нашим партнерам! ", - отметил Загороднюк.

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Обновлено в 15:57 По его словам, помощь США "дает нам возможность получить летальное оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты".

Обновлено в 16:59 Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что предусмотренные в оборонном бюджете США 300 млн военной помощи для Украины дадут возможность получить