Украина получит транш от МВФ в течение нескольких месяцев – Гончарук (4 новости) «По словам премьера, ничего не мешает поступлению денег от МВФ»

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина получит транш от Международного валютного фонда (МВФ) в течение нескольких месяцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы правительства телеканалу "Украина 24".

Так, Гончарук отметил, что получение транша от МВФ в рамках программы сотрудничества это "вопрос нескольких месяцев". Он добавил, что для правительства важно добиться долгосрочного сотрудничества с МВФ.

"Это вопрос нескольких месяцев. Сотрудничество с МВФ - это о доверии. Для нас важно получить долгосрочную программную работу с МВФ", - заявил глава правительства.