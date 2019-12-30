  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Украина получит транш от МВФ в течение нескольких месяцев – Гончарук
Политика
РБК Украина РБК Украина ·
· Международный Валютный Фонд · Транш
Украина получит транш от МВФ в течение нескольких месяцев – Гончарук

Украина получит транш от МВФ в течение нескольких месяцев – Гончарук (4 новости)

«По словам премьера, ничего не мешает поступлению денег от МВФ»

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина получит транш от Международного валютного фонда (МВФ) в течение нескольких месяцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы правительства телеканалу "Украина 24".

Так, Гончарук отметил, что получение транша от МВФ в рамках программы сотрудничества это "вопрос нескольких месяцев". Он добавил, что для правительства важно добиться долгосрочного сотрудничества с МВФ.

"Это вопрос нескольких месяцев. Сотрудничество с МВФ - это о доверии. Для нас важно получить долгосрочную программную работу с МВФ", - заявил глава правительства.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Гордон Гордон  ·  30.12.19, 21:39 Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украине стратегически важно получить долгосрочную программу работы с Международным валютным фондом.Украина получит транш от Международного валютного фонда…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  30.12.19, 21:58 Новий транш від Міжнародного валютного фонду надійде до України упродовж декількох місяців, певен прем’єр-міністр Олексій Гончарук
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  30.12.19, 22:26 По словам премьера, ничего не мешает поступлению денег от МВФ
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Миссия ООН выражает беспокойство из-за освобождения экс-&quot;беркутовцев&quot;

Миссия ООН выражает беспокойство из-за освобождения экс-"беркутовцев"
Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, - Зеленский

Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, -…
Украина получит транш от МВФ в течение нескольких месяцев – Гончарук

Украина получит транш от МВФ в течение нескольких месяцев –…
Украина, Россия и Евросоюз подписали новый газовый контракт на 5 лет

Украина, Россия и Евросоюз подписали новый газовый контракт на 5…
Кравцов решил уйти с поста главы &quot;Укрзалізниці&quot;

Кравцов решил уйти с поста главы "Укрзалізниці"
Миссия ООН: Обмен экс-беркутовцев &quot;существенно затруднит&quot; рассмотрение дела Майдана

Миссия ООН: Обмен экс-беркутовцев "существенно затруднит" рассмотрение дела Майдана
Кравцов уходит с поста главы &quot;Укрзализныци&quot;

Кравцов уходит с поста главы "Укрзализныци"
В Кремле заявили, что Путин использует свой авторитет для обмена пленными

В Кремле заявили, что Путин использует свой авторитет для обмена…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Когда их совсем не ждешь: неприятности случаются у каждого

Когда их совсем не ждешь: неприятности случаются у каждого
В Польше арестованы семь украинцев в связи с запросами об их экстрадиции в РФ

В Польше арестованы семь украинцев в связи с запросами об…
Где украинцы собираются праздновать Новый год: появились интересные данные

Где украинцы собираются праздновать Новый год: появились интересные данные
На дне океана было обнаружено лекарство против рака

На дне океана было обнаружено лекарство против рака
В Польше по запросу РФ задержаны 7 украинцев: детали

В Польше по запросу РФ задержаны 7 украинцев: детали
Сергей ВЛАДЫКО: «2019-й год был насыщенным для сборных команд Украины»

Сергей ВЛАДЫКО: «2019-й год был насыщенным для сборных команд Украины»
Контракт на транзит газу подписали

Контракт на транзит газу подписали
Новый контракт на транзит газа предусматривает принцип &quot;качай или плати&quot;, - Витренко

Новый контракт на транзит газа предусматривает принцип "качай или плати",…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.