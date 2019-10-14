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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 23:16
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Украина – Португалия. Стартовые составы команд

Украина – Португалия. Стартовые составы команд (5 новостей)

«На острие атаки у сборной Украины выйдет Роман Яремчук»

Сборные команды Украины и Португалии определились со стартовыми составами на отборочный матч Евро-2020 в Киеве. Встреча на стадионе НСК "Олимпийский" начнется в 21:45.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сделал три изменения по сравнению с игрой против Литвы. На этот раз в старте выйдут Яремчук, Миколенко и Караваев.

Стартовые состав команд

Украина: Пятов, Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Зинченко, Малиновский, Степаненко, Ярмоленко, Марлос, Яремчук

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Португалия: Патрисиу, Семеду, Пепе, Диаш, Геррейру, Роналду, Моутинью, Мариу, Данилу, Гедеш, Силва

Сборная Украины является лидером группы B и практически гарантировала себе выход на Евро-2020. "Сине-желтых" отделяет от досрочного выхода на групповой этап всего один балл.

В марте команды встретились в Лиссабоне и разошлись миром 0:0. После этого матча Украина выиграла 5 матчей и лидирует в группе B. Португалии также важно одержать победу, чтобы оторваться от Сербии.

Обзор матча Украина – Португалия читайте на сайте Спорт24.

Обновлено в 22:40 УКРАИНА - ПОРТУГАЛИЯ - 2:0

Обновлено в 23:16 Украинская сборная по футболу встретилась с национальной командой Португалии вечером в понедельник, 14 октября. Об этом сообщает ONLINE.UA. Встреча началась...

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