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Экономика и финансы
Facenews Facenews · · Обновлено в 08:31
· Россия
Украина приостановила транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба"

Украина приостановила транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба" (7 новостей)

«Нефтепровод Дружба приостановил свою работу»

Нефть из России перестали принимать не только по нефтепроводу "Дружба", но и еще на одном направлении - в российском порту Усть-Луга на Балтийском море.Страны Европы в массовом порядке приостановили транзит по нефтепроводу "Дружба", по которому российское сырье поступает на Запад.

Первой поставки прекратила базирующаяся в Беларуси компания"Гомельтранснефть Дружба". Аналогичное решение в четверг, 25 апреля, принял оператор системы магистральных нефтепроводов Украины - "Укртранснефть". Речь идет об украинском отрезке южного участка, ведущего из белорусского Мозыря в Словакию. В компании пояснили, что имеют право остановить прием российской нефти, если она не соответствует "показателям качества". От Словакии до Германии Прокачку прекратили также Польша и Германия, через которые идет северный отрезок нефтепровода, и Словакия, контролирующая южный, передает Reuters. Как отмечает агентство, фактически перекрыт основной маршрут поставок для крупнейшей польской нефтеперерабатывающей компании PKN Orlen и базирующейся в Гданьске Grupa Lotos S.A. Кроме того, сырье недополучат германские НПЗ, принадлежащие французской Total S.A., британско-нидерландской Royal Dutch Shell, итальянской Eni и российской "Роснефти". Таким образом, как передает интернет-портал Naviny.by со ссылкой на белорусский госконцерн "Белнефтехим", транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" остановлен полностью. Покупатели отказываются от Urals Между тем, как стало известно 25 апреля, российскую нефть перестали принимать еще на одном направлении. Речь идет о порте на северо-западе РФ Усть-Луга. Там покупатели отказались от отгрузки партии марки Urals из-за серьезного превышения органического хлора в сырье, указывает агентство Reuters. По данным его двух источников, Минэнерго РФ в четверг созвало экстренное совещание по проблеме качества нефти. Ранее российская компания "Транснефть" провела расследование и выяснила, что источник загрязнения сырья, поступающего на белорусские НПЗ, находится на участке нефтепровода Самара - Унеча. Компания обязалась исправить ситуацию в течение нескольких дней. _____________ Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android Эта новость также на сайте Deutsche Welle.

Обновлено в 08:02 «Такое решение компания, в частности, приняла руководствуясь соглашением о предоставлении услуг по транспортировке нефти территорией Украины. Согласно условиям этого договора, Укртранснафта имеет право остановить прием российской нефти, если сырье не соответствует качественным показателям. Все материальные убытки возлагаются на сторону, которая…

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Обновлено в 08:31 В четверг, 25 апреля в 21:43, компания «Укртранснафта» вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Мозырь-Броды» (МН «Дружба»). Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook. В компании подчеркнули, что транзит приостановили, поскольку «сырье не соответствует качественным показателям». «Такое решение компания, в частности, приняла, руководствуясь соглашением о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины. Согласно условиям этого договора, Укртранснафта имеет право остановить прием российской нефти, если сырье не соответствует качественным показателям. Все материальные убытки возлагаются на сторону, которая не сдержала выполнение своих обязанностей», — говорится в заявлении. В «Укртранснафте» также заявили, что вынуждены приостановить транзит «в связи с отказом приема некачественной российской нефти на приемо-сдаточном участке „Будковце“ (Словакия) и из-за отсутствия свободных резервуаров на приемо-сдаточных участки нефти „Фенешлитке“ (Венгрия)».

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  26.04.19, 03:10 "Укртранснафта" приостановила транзит российской нефти из-за отказа принимать ее операторами НГТС Словакии и Венгрии.
Телеграф Телеграф  ·  26.04.19, 05:42 Нефтепровод "Дружба" приостановил свою работу.
Фокус Фокус  ·  26.04.19, 06:47 Компания "Укртранснафта" вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" магистральных нефтепроводов "Дружба". Как сообщает компания в Facebook, она сослалась…
Багнет Багнет  ·  26.04.19, 07:25 АО "Укртранснафта" вынужденно прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" (МН "Дружба"), сообщает пресс-служба "Нафтогаза" в Facebook.Отмечается,…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ForUm ForUm  ·  26.04.19, 08:02 Вчера, 25 апреля, в 21:43 АО «Укртранснафта» вынужденно приостановило транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Мозырь-Броды» («Дружба»), сообщает пресс-служба…
Капитал Капитал  ·  26.04.19, 08:31 В четверг, 25 апреля в 21:43, компания «Укртранснафта» вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Мозырь-Броды» (МН «Дружба»).…
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