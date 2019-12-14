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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 16:34
· США · Строительство
Украина призвала США ввести санкции из-за Северного потока 2

Украина призвала США ввести санкции из-за Северного потока 2 (5 новостей)

«Оборонный бюджет США предусматривает введение санкций в отношении газопроводов Северный поток - 2»

Украина призвала США как можно быстрее ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода в обход Украины "Северный поток-2".

Вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Вашингтон заявил, что здесь речь идет не об Украине, а о чем-то большем, пишет DW.

Речь идет о стратегическом равновесии в Европе. Речь идет об энергетической безопасности в Европе, – подчеркнул Кулеба.

Украинский политик призвал Сенат США и президента Дональда Трампа поддержать принятые ранее Палатой представителей санкции против компаний, причастных к строительству газопровода "Северный поток-2".

Хорошие новости из США: Гончарук прокомментировал санкции против
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Накануне Дональд Трамп заявлял, что готов подписать "немедленно исторический оборонный бюджет".

Что известно о визите Кулебы в США

Вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба – первый высокопоставленный представитель Киева, принятый в Вашингтоне со времени начала президентства Владимира Зеленского.

В целом во время визита в Вашингтон Кулеба выразил надежду на "справедливое" отношение администрации США к нынешнему украинскому правительству.

На что распространяются санкции США против "Северного потока-2":

  • на суда, причастные к прокладке труб на глубине 100 футов (примерно 30 метров) ниже уровня моря;

  • иностранных лиц, которые продавали или сдавали в аренду эти суда.

    • Такое решение США нанесет серьезный удар по трубопроводам. Дело в том, что Россия не имеет соответствующей техники для прокладки труб на глубине более 30 метров и вынуждена покупать услуги иностранных судовладельцев. А они теперь задумаются, будет ли целесообразно рисковать бизнес-интересами в США.

    Введение санкций против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2", могут отсрочить его завершение на 5 лет.

    Важно! В целом российский трубопровод "Северный поток-2" должен пролегать через воды России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Польша и страны Балтии пытаются заблокировать строительство трубопровода, ведь он усилит энергетическую зависимость Европы от России.

    "Северный поток-2" на карте

    Что такое "Северный поток-2"Проект магистрального газопровода из России в ЕС через Балтийское море. Именно в него российский "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из ГТС Украины. Даже запуск газопровода должен был совпасть с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину (31 декабря 2019 года), однако этого не произойдет. – Стоимость проекта – почти 10 миллиардов евро. – Пропускная способность "Северного потока-2" – 55 миллиардов кубометров газа в год. – Оператор "Се

    Обновлено в 16:00 Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

    Обновлено в 16:34 "Речь идет о стратегическом равновесие в Европе. Речь идет об энергетической безопасности в Европе", - подчеркнул он.

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