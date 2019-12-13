Украина продолжит переговоры с "Газпромом" по транзиту, о согласованном варианте говорить рано - Витренко (7 новостей) «По его словам, пока рано говорить о согласованном варианте нового договора»

"Нафтогаз Украины" и "Газпром" в пятницу провели газовые переговоры в Вене. На согласованный вариант транзитного контракта пока не вышли.

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей фейсбук-странице сообщил, что стороны договорились продолжать обрабатывать варианты о продлении транзита.

Завершили встречу с Миллером, руководителем "Газпрома". Пока рано говорить о согласованном варианте, но мы занимаем максимально конструктивную позицию, – отметил Витренко.

Что решили относительно газа на нормандском саммите

Нафтогаз и Газпром проводят переговоры в Вене

Вопрос газа обсуждали только во время украинско-российской двусторонней встречи между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным в рамках нормандского саммита.

По словам Зеленского, существует большая вероятность того, что Украина и Россия в ближайшее время подпишут новое соглашение о транзите газа в Европу через украинскую территорию. Речь идет о контракте на транзит газа не на один год, а об определенном количестве лет. Сначала российская сторона настаивала на 1 году, а украинская – на 10 годах. По мнению Зеленского, "мы что-то найдем посередине".

Теперь на уровне советников стороны планируют обсуждать детали договора – возможность, формат, объем и цену относительно транзита газа.

Что надо знать о газовых переговорах

Транзитный газовый контракт между Украиной и Россией завершается 31 декабря 2019 года.

Кроме того, что Украина хочет контракт на 10 лет, а Россия – на один, в предлагаемом РФ договоре есть еще одно условие – отказ Украины и России от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств. В "Нафтогазе" же подчеркнули, что Украина не планирует забыть 22 миллиарда долларов, которые должна Россия.

Российский "Газпром" официально отказался поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах. В "Нафтогазе" видят возможность в том, чтобы "Газпром" отдал Украине 3 миллиарда долга за Стокгольмский арбитраж прямыми поставками газа.

Владимир Путин заявил, что РФ готова прокачивать газ в Европу только на своих условиях. В то же время в "Газпроме" жалуются на "очень высокие" тарифы.

Обновлено в 20:43 По словам топ-чиновника "Нафтогазу", "пока рано говорить о согласованном варианте" соглашения.