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Экономика и финансы
Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 20:43
· Переговоры
Украина продолжит переговоры с "Газпромом" по транзиту, о согласованном варианте говорить рано - Витренко

Украина продолжит переговоры с "Газпромом" по транзиту, о согласованном варианте говорить рано - Витренко (7 новостей)

«По его словам, пока рано говорить о согласованном варианте нового договора»

"Нафтогаз Украины" и "Газпром" в пятницу провели газовые переговоры в Вене. На согласованный вариант транзитного контракта пока не вышли.

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей фейсбук-странице сообщил, что стороны договорились продолжать обрабатывать варианты о продлении транзита.

Завершили встречу с Миллером, руководителем "Газпрома". Пока рано говорить о согласованном варианте, но мы занимаем максимально конструктивную позицию, – отметил Витренко.

Что решили относительно газа на нормандском саммите

Нафтогаз и Газпром проводят переговоры в Вене
Нафтогаз и Газпром проводят переговоры в Вене

Вопрос газа обсуждали только во время украинско-российской двусторонней встречи между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным в рамках нормандского саммита.

По словам Зеленского, существует большая вероятность того, что Украина и Россия в ближайшее время подпишут новое соглашение о транзите газа в Европу через украинскую территорию. Речь идет о контракте на транзит газа не на один год, а об определенном количестве лет. Сначала российская сторона настаивала на 1 году, а украинская – на 10 годах. По мнению Зеленского, "мы что-то найдем посередине".

Теперь на уровне советников стороны планируют обсуждать детали договора – возможность, формат, объем и цену относительно транзита газа.

Что надо знать о газовых переговорах

  • Транзитный газовый контракт между Украиной и Россией завершается 31 декабря 2019 года.

  • Кроме того, что Украина хочет контракт на 10 лет, а Россия – на один, в предлагаемом РФ договоре есть еще одно условие – отказ Украины и России от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств. В "Нафтогазе" же подчеркнули, что Украина не планирует забыть 22 миллиарда долларов, которые должна Россия.

  • Российский "Газпром" официально отказался поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах. В "Нафтогазе" видят возможность в том, чтобы "Газпром" отдал Украине 3 миллиарда долга за Стокгольмский арбитраж прямыми поставками газа.

  • Владимир Путин заявил, что РФ готова прокачивать газ в Европу только на своих условиях. В то же время в "Газпроме" жалуются на "очень высокие" тарифы.

    • Обновлено в 20:43 По словам топ-чиновника "Нафтогазу", "пока рано говорить о согласованном варианте" соглашения.

    ФОТО К НОВОСТИ: «Украина продолжит переговоры с "Газпромом" по транзиту, о согласованном варианте говорить рано - Витренко»
    Фото Украина продолжит переговоры с "Газпромом" по транзиту, о согласованном варианте говорить рано - Витренко
    Фото Украина продолжит переговоры с "Газпромом" по транзиту газа - Витренко
    Фото Провели переговоры "Нафтогаз" с "Газпромом"
    Фото Витренко о встрече с главой "Газпрома": Договорились продолжать обрабатывать варианты продления транзита
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    Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  13.12.19, 17:44 Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко провел встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером в ходе которой договорились продолжать отрабатывать варианты продолжения транзита.
    Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  13.12.19, 17:52 НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" завершили встречу в Вене, на которой договорились продолжить обсуждение вариантов продолжения транзита природного газа после 2019 года, сообщил исполнительный директор…
    Униан Униан  ·  13.12.19, 19:08 По его словам, пока рано говорить о согласованном варианте нового договора.
    Украинская правда Украинская правда  ·  13.12.19, 20:14 В Нафтогазе рассказали, что стороны договорились работать над вариантами продолжения транзита, но говорить о согласованном результате переговоров пока рано.
    Гордон Гордон  ·  13.12.19, 20:43 По словам исполнительного директора "Нафтогазу" Юрия Витренко, по результатам встречи с главой "Газпрома" Алексея Миллера еще рано говорить о согласованном варианте соглашения по газу.Переговоры по газу,…
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