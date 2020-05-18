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Украина продолжит прилагать усилия, чтобы депортацию крымских татар признали преступлением - Кислица

Украина продолжит прилагать усилия, чтобы депортацию крымских татар признали преступлением - Кислица (5 новостей)

«Замалчивание преступных действий и игнорирование агрессии приводит к безнаказанности, утверждает украинский дипломат»

18 мая в Украине чествуют 76 годовщину насильственной депортации крымскотатарского народа с исторической родины. В 2020 году из-за карантина крымские татары не смогли собраться на традиционный траурный митинг на центральных площадях городов Украины. Поэтому они устроили в Киеве автопробег, посвященный памяти жертв принудительного выселения из Крыма.

В колонне было около 50 автомобилей. На каждой из них развевался крымскотатарский флаг, на который участники автопробега повязали черные ленты. Об этом рассказала журналистка 24 канала.

Маршрут автопробега

Она отметила, что участники акции проложили маршрут с левого берега Днепра на правый, в частности, через Меджлис до Майдана Независимости. Именно на Майдане они планируют зажечь свечи и напомнить как о страшных преступлениях сталинского террора, так и о новых преступлениях Кремля.

Журналистка объяснила, что уже седьмой год вынужденные переселенцы не могут собраться на своей исторической родине и вспомнить жертв геноцида. По словам политзаключенного Исмаила Рамазанова, обязанность каждого крымского татарина – ежегодно напоминать об этом дне.

РФ сегодня позиционирует себя таким себе преемником Советского Союза. И она пытается повторить этот акт геноцида против лучших сынов народа моего, – прокомментировал он.

По мнению одного из участников автопробега, сегодня есть много параллелей с тем, что произошло в СССР. Ведь замещения населения происходит так же, как было и в 1944 году, хотя и без принудительного выселения.

"Создаются условия для того, чтобы татары и любые проукраинские силы оставляли Крым. Создаются искусственные условия для замещения. И появляется много материковых россиян", – отметил он.

Почтение памяти жертв депортации крымских татар / Фото 24 канал (Оксана Тропотяга)

В Киеве почтили годовщину депортации крымскотатарского народа: смотрите видео

Что известно о депортации крымскотатарского народа

  • В 2016 году Украина объявила 18 мая Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. 76 лет назад советская власть насильно депортировали крымских татар с их исторической родины – полуострова Крым. Для этого в СССР направили 70 эшелонов и около 30 тысяч военных НКВД.

  • В общем депортировали более 200 тысяч человек. Согласно данным Украинского института национальной памяти, за год до окончания войны от голода, болезней и истощения погибло более 30 тысяч крымских татар.

  • В течение 12 лет крымские татары имели статус "спецпереселенцев", который предусматривал много ограничений. В частности, им запрещали пересекать границу поселения без письменного согласия спецкомендатуры.

  • После депортации Советский Союз проводил политику изменения исторической памяти о крымской государственности и крымских татарах. Только в 1989 году Верховный Совет СССР признал депортацию незаконной и преступной.

  • Однако за пределами Украины до сих пор находятся более 100 тысяч крымских татар.

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    ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  18.05.20, 15:04 Замалчивание преступных действий и игнорирование агрессии приводит к безнаказанности, утверждает украинский дипломат
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    Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  18.05.20, 18:49 Україна в ООН і надалі докладатиме всіх зусиль, щоби депортація сталінським режимом кримських татар у 1944 році була офіційно визнана міжнародним злочином
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