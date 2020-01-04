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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 17:10
Украина продолжит производить коньяк и шампанское

Украина продолжит производить коньяк и шампанское (7 новостей)

«Украина продолжит производить и экспортировать коньяк Украины и шампанское Украины до 2026 года»

В Украине продолжат производить и реализовывать так называемые "коньяки" и "шампанское" до 2026 года. Об этом сообщается на странице корпорации по виноградарству и винодельческой промышленности "Укрвинпром" в Facebook.

Как отметили в корпорации, украинские предприятия также продолжат экспортировать эту продукцию третьи страны

В "Укрвинпроме" напомнили, что винодельческая отрасль страны сегодня работает в условиях переходного периода, определенного статьей 208 Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом об использовании географических указаний ЕС.

"Для определенного перечня названий винодельческой продукции, в том числе (в частности) для названий "шампанское" и "коньяк" - это 10-летний переходный период, который действует до 1 января 2026 года. Итак, это неизменная в течение ближайших лет юридическая ситуация", - сообщили в концерне.

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Обновлено в 15:58 Украина продолжит производить и экспортировать "коньяк Украины" и "шампанское Украины" в разные страны.

Обновлено в 17:10 Несмотря на взятые Киевом обязательства отказаться от ряда географических названий ЕС, украинская сторона имеет право использовать названия "коньяк" и "шампанское" до конца 2025 года. Из-за политического решения во время подписания Соглашения об ассоциации не предусмотрели предоставление ранее оговоренных во время переговоров компенсаций или технической помощи производителям винодельческой продукции Украины в случае отказа от употребления географических указаний стран Европы в названиях украинских вин и коньяков.

ФОТО К НОВОСТИ: «Украина продолжит производить коньяк и шампанское»
Фото Украина продолжит производить и экспортировать "коньяк Украины" и "шампанское Украины" до 2026 года
Фото Украина продолжит производить "коньяк Украины" и "шампанское Украины"
Фото Украина продолжит производить коньяк и шампанское
Фото Украина продолжит производить "шампанское" и "коньяк"
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  04.01.20, 13:35 Украина продолжит производить и реализовывать, в том числе на экспорт "коньяк Украины" и "шампанское Украины" в третьи страны до начала 2026 года, сообщили в украинской корпорации по виноградарству и…
Телеграф Телеграф  ·  04.01.20, 14:02 Украина продолжит производить и экспортировать "коньяк Украины" и "шампанское Украины" до 2026 года.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  04.01.20, 14:59 Украина продолжает использовать названия "коньяк" и "шампанское", от которых обязалась отказаться при подписании Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Об этом 3 января проинформировала в Facebook…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
MIGnews MIGnews  ·  04.01.20, 15:58 Украина продолжит производить и экспортировать "коньяк Украины" и "шампанское Украины" в разные страны.
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  04.01.20, 17:10 Украина продолжит производить и реализовывать, в том числе на экспорт, "коньяк Украины" и "шампанское Украины" в третьи страны до начала 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба корпорации по виноградарству…
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