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Экономика и финансы
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 12:31
Украина рассчитывает ввести в эксплуатацию первые локомотивы "General Electric" уже осенью – Гройсман

Украина рассчитывает ввести в эксплуатацию первые локомотивы "General Electric" уже осенью – Гройсман (6 новостей)

«Ранее «Укрзализныця» подписала с американской компаний General Electric соглашение о поставке до 225 локомотивов с локализацией производства в Украине до…»

Осенью Украина рассчитывает ввести в эксплуатацию первые локомотивы, которые будут произведены и укомплектованы для ПАО "Укрзализныця" по кооперационному договору с американской компанией "General Electric" (GE). Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"Осенью начинаем получать новый подвижной состав - по планам совместного производства "General Electric". Мы много потеряли (подвижного состава) на оккупированной территории. Но компания задействована, дела идут", - отметил он.

Глава правительства обратил также внимание, что одновременно с обновлением фондов происходит и обновление управления государственной компанией, искоренение теневых сделок и ручного управления, которое наблюдалось в прошлые периоды.

"Компания - миллиардер, "Укрзализныця" была опутанной всевозможными схемами и узлами. Начинаем отматывать, вычислять врагов и выводить ситуацию из состояния упадка", - подчеркнул Гройсман.

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Обновлено в 11:48 «Осенью начинаем получать новый подвижной состав - по планам совместного производства "General Electric". Мы много потеряли (подвижного состава) на оккупированной территории. Но компания задействована, дела идут», - сказал Гройсман.

Обновлено в 12:31 Осенью Украина рассчитывает ввести в эксплуатацию первые локомотивы TE33A, будет произведено и укомплектовано для ПАО «Укрзализныця» по кооперационному договору с американской компанией General Electric (GE).

ФОТО К НОВОСТИ: «Украина рассчитывает ввести в эксплуатацию первые локомотивы "General Electric" уже осенью – Гройсман»
Фото Украина рассчитывает ввести в эксплуатацию первые локомотивы "General Electric" уже осенью – Гройсман
Фото Украина рассчитывает осенью ввести в эксплуатацию первые локомотивы General Electric
Фото Осенью Украина рассчитывает ввести в эксплуатацию первые локомотивы по кооперации с "General Electric", - Гройсман
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  08.08.18, 09:36 Осенью Украина рассчитывает ввести в эксплуатацию первые локомотивы TE33A, которые будут произведены и укомплектованы для ПАО "Укрзализныця" по кооперационному договору с американской компанией "General…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  08.08.18, 09:44 Осенью Украина рассчитывает ввести в эксплуатацию первые локомотивы TE33A, которые будут произведены и укомплектованы для ПАО "Укрзализныця" по кооперационному договору с американской компанией "General…
Униан Униан  ·  08.08.18, 11:21 Ранее «Укрзализныця» подписала с американской компаний General Electric соглашение о поставке до 225 локомотивов с локализацией производства в Украине до 40% на сумму 1 млрд долл.
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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  08.08.18, 12:31 Осенью Украина рассчитывает ввести в эксплуатацию первые локомотивы TE33A, будет произведено и укомплектовано для ПАО «Укрзализныця» по кооперационному договору с американской компанией General Electric…
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