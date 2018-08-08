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Украина рассчитывает ввести в эксплуатацию первые локомотивы "General Electric" уже осенью – Гройсман (6 новостей) «Ранее «Укрзализныця» подписала с американской компаний General Electric соглашение о поставке до 225 локомотивов с локализацией производства в Украине до…»

Осенью Украина рассчитывает ввести в эксплуатацию первые локомотивы, которые будут произведены и укомплектованы для ПАО "Укрзализныця" по кооперационному договору с американской компанией "General Electric" (GE). Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"Осенью начинаем получать новый подвижной состав - по планам совместного производства "General Electric". Мы много потеряли (подвижного состава) на оккупированной территории. Но компания задействована, дела идут", - отметил он.

Глава правительства обратил также внимание, что одновременно с обновлением фондов происходит и обновление управления государственной компанией, искоренение теневых сделок и ручного управления, которое наблюдалось в прошлые периоды.

"Компания - миллиардер, "Укрзализныця" была опутанной всевозможными схемами и узлами. Начинаем отматывать, вычислять врагов и выводить ситуацию из состояния упадка", - подчеркнул Гройсман.

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Обновлено в 11:48 «Осенью начинаем получать новый подвижной состав - по планам совместного производства "General Electric". Мы много потеряли (подвижного состава) на оккупированной территории. Но компания задействована, дела идут», - сказал Гройсман.

Обновлено в 12:31 Осенью Украина рассчитывает ввести в эксплуатацию первые локомотивы TE33A, будет произведено и укомплектовано для ПАО «Укрзализныця» по кооперационному договору с американской компанией General Electric (GE).