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Украина, Россия и Евросоюз подписали новый газовый контракт на 5 лет

Украина, Россия и Евросоюз подписали новый газовый контракт на 5 лет (3 новости)

«Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Украина, РФ и ЕС подписали новый газовый контракт на 5 лет с возможностью его…»

По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, в результате трехсторонних переговоров был подписан контракт о транзите газа из России в Европу через Украину на пять лет.30 декабря Украина, Россия и Евросоюз подписал газовый контракт. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram.

По его словам, договор был подписан сроком на пять лет с возможностью его продления на 10 лет на аналогичных условиях.

Согласно документу, минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год составят 65 млрд м³ газа, а затем по 40 млрд м³ в течение следующих четырех лет.

Гончарук подчеркнул, что фактические объемы могут превышать указанные.

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"Наша команда защитила национальные интересы Украины. Это позитивно повлияет на энергетические рынки и станет значительным фактором снижения цены газа на рынке", добавил премьер.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

В 2018 2019 годах прошло несколько раундов трехсторонних (третьей стороной выступает Еврокомиссия) газовых переговоров на высоком уровне. 20 декабря 2019 года в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии "достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям" по транзиту российского газа, сообщили в Офисе президента Украины. В российском "Газпроме" рассказали, что Украина и РФ подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сообщил 21 декабря, что, согласно договоренностям, контракт на транзит российского газа будет подписан сроком на пять лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет. Также РФ выплатит Украине $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, но стороны отзовут другие встречные иски по газу. Кроме того, по словам Оржеля, тариф на транспортировку газа будет повышен. Министр проинформировал, что договоренности по транзиту российского газа через украинскую газотранспортную систему не предусматривают возможности прямых поставок газа в Украину из РФ.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко сообщил, что "Нафтогаз" станет посредником между "Газпромом" и компанией "Оператор газотранспортной системы Украины".

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал, что тариф на транзит российского газа через Украину не будет меняться в течение пяти лет.

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что российская и украинская стороны договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам с 1 января. "Газпром" выплатил Украине почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

30 декабря глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон сообщил, что переговоры о новом договоре на транзит российского газа через украинскую территорию длились в Вене четверо суток и завершились сегодня около 6.00. Он не сообщил об их результатах.

Заместитель министра юстиции Украины Иван Лищи

ФОТО К НОВОСТИ: «Украина, Россия и Евросоюз подписали новый газовый контракт на 5 лет»
Фото Украина, Россия и Евросоюз подписали газовый контракт – Гончарук
Фото Украина, Россия и Евросоюз подписали новый газовый контракт на 5 лет
Фото Украина, Россия и Евросоюз подписали новый газовый контракт на 5 лет
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Голос.UA Голос.UA  ·  30.12.19, 23:59 Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Украина, РФ и ЕС подписали новый газовый контракт на 5 лет с возможностью его пролонгации на 10 лет. Об этом Гончарук сообщил на своем канале в Telegram.…
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