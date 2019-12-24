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Украина сама дала повод к российско-украинскому конфликту, – Лукашенко

Украина сама дала повод к российско-украинскому конфликту, – Лукашенко (4 новости)

«Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина якобы сама дала повод для начала конфликта с РФ. Об этом сообщает ONLINE.UA…»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина дала повод началу конфликта на Донбассе, о чем стало известно из его интервью радиостанции Эхо Москвы. "Украина в какой-то степени подставилась. Русских начали душить, язык там и прочее — ну, вопросов, которых не должно быть в Украине! Как бы там ни было, я не оправдываю сейчас Россию, нет. Я не упрекаю Украину. Но как бы там ни было, Украина хоть и маленький, но дала повод к этому столкновению", — рассказал он. Также белорусский президент считает, что аннексированный Крым "де-факто российский, юридически это не оформлено", а украинцы "никак не обороняли эту землю". Еще в ходе этого интервью Лукашенко заявил, что было бы лучше, если бы Украина проводила такой курс, как после распада СССР.

ФОТО К НОВОСТИ: «Украина сама дала повод к российско-украинскому конфликту, – Лукашенко»
Фото Украина подставилась: Лукашенко шокировал заявлением о войне с РФ
Фото "Русских начали душить": Лукашенко обвинил Украины в провоцировании войны с Россией
Фото Лукашенко: Украина дала повод войне на Донбассе
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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  24.12.19, 17:29 Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина "сама дала повод к российско-украинскому конфликту". В то же время он не оправдывает действий России и не попрекает Украину. Такое мнение Лукашенко…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  24.12.19, 18:36 Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина якобы сама дала повод для начала конфликта с РФ. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на интервью...
Главред Главред  ·  24.12.19, 20:07 Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Украина дала повод к российско-украинской войне на Донбассе. Такое сообщение он опубликовал в интервью радиостанции Эхо Москвы.…
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