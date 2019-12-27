Украина стянула первый штраф за незаконный полет над Крымом

В бюджет Украины впервые за время аннексии Крыма поступили денежные средства, которые взыскали в виде штрафа за нарушение воздушного пространства полуострова. Об этом 26 декабря сообщило информагентство Минобороны АрміяINFORM. Отмечается, что речь идет о денежных средствах, полученных в результате привлечения к финансовой ответственности казахского акционерного общества Авиакомпания Euro-Asia Air. Самолет указанного АО 8 августа 2019 года выполнил полет в пределах запретной зоны над аннексированным полуостровом. В ноябре этого года Госавиаслужба вынесла постановление о наложении штрафа за нарушение в сфере гражданской авиации. "Казахские авиалинии признали свою вину и добровольно уплатили эти средства. Поэтому Государственный бюджет Украины недавно пополнился на 136 тысяч гривен", − подчеркнуло агентство. В АрміяINFORM уточнили, что с марта 2014 года число незаконных пересечений воздушных границ Украины в пределах аннексированного полуострова превысило 200 тысяч. Однако до сих пор ни одна авиакомпания не понесла за это финансовой ответственности, хотя суммы наложенных штрафов только гражданскими воздушными судами российских авиакомпаний составили уже 13 миллиардов гривен. Ранее сообщалось, что с 2014 года Украэрорух недополучил 19 миллиардов гривен из-за сокращения объемов полетов в районе неподконтрольных территорий Донбасса и аннексированного Крыма.

Обновлено в 08:59 Тем временем как Россия запустила первый пассажирский поезд через Керченский пролив, Украина впервые со времени аннексии Крыма взыскала штраф за нарушение воздушного пространства. Об этом сообщает информационное агентство Министерства обороны АрміяINFORM. Речь идет о привлечении к финансовой ответ

Обновлено в 09:25 Госавиаслужба постановил наложить штраф за правонарушения в области гражданской авиации от 7 ноября 2019 года. Казахские авиалинии признали свою вину и добровольно уплатили штраф в 136 тыс. грн.