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Украина упростит получение разрешения на посещение Крыма переселенцам — Зеленский

Украина упростит получение разрешения на посещение Крыма переселенцам — Зеленский (5 новостей)

«Президент заявил, что Крым обязательно возвратится под юрисдикцию Украины»

Президент Владимир Зеленский заявил, что на законодательном уровне примут положение об упрощении получения разрешения для посещения оккупированного Крыма.

Об этом он заявил во время официального визита в Турцию, говорится на сайте Офиса президента.

Зеленский об этом заявил на встрече с представителями украинской и крымскотатарской общин.

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"Украина не оставит переселенцев один на один с их проблемами... Также, мы понимаем, как важно для вас посещать родственников и родную землю. В ближайшее время на законодательном уровне будет утверждение положение, которое упростит получение разрешения для посещения Крыма", - говорится в сообщении.

Президент заявил, что оккупационная власть в Крыму пренебрегает идентичностью крымских татар. Он убежден, что Крым обязательно вернется в состав Украины. Зеленский отметил, что сегодня встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

ФОТО К НОВОСТИ: «Украина упростит получение разрешения на посещение Крыма переселенцам — Зеленский»
Фото Зеленский анонсировал упрощение выдачи переселенцам разрешений на посещение Крыма
Фото Зеленский анонсировал упрощение получения разрешения для посещения Крыма
Фото Украина упростит порядок получения разрешений для посещения оккупированного Крыма - Зеленский
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УНН УНН  ·  07.08.19, 15:44 В Украине в ближайшее время на законодательном уровне будет утверждено положение, которое упростит получение разрешения для посещения Крыма для переселенцев. Об этом сказал Президент Украины Владимир…
Униан Униан  ·  07.08.19, 16:37 Президент заявил о понимании важности для вынужденно перемещенных лиц посещать родственников и родную землю.
MIGnews MIGnews  ·  07.08.19, 16:48 Президент заявил, что Крым обязательно возвратится под юрисдикцию Украины.
Гордон Гордон  ·  07.08.19, 17:11 В ближайшее время Украина на законодательном уровне утвердит положение, которое упростит получение разрешения для посещения оккупированного Крыма, сказал президент Украины Владимир Зеленский.Украина упростит…
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