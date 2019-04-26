Украина увеличила государственный долг

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 марта 2019 года составил 2 146,64 млрд грн или 78,78 млрд долларов. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов. По данным Минфина, в течение марта 2019 года сумма долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 34,65 млрд грн и в долларовом эквиваленте на 0,54 млрд долларов. По состоянию на 31 марта внешний долг составил 1 372,16 млрд грн (63,92% от общей суммы долга) или 50,36 млрд долларов, внутренний долг - 774,49 млрд грн (36,08%) или 28,42 млрд долларов. Государственный долг Украины составлял 1 859,16 млрд грн (86, 61% от общей суммы долга) или 68,23 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составлял 287,48 млрд грн (13,39%) или 10,55 млрд долларов. Также, ранее, 15 апреля сообщалось, что государственный (прямой) долг Украины в январе-марте 2019 года снизился на 0,05%, или на 0,9 млрд грн, - до 1859,4 млрд.