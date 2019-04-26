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Украина увеличила государственный долг

Украина увеличила государственный долг (4 новости)

«Государственный долг Украины в марте-2019 вырос на 0,7% в долларовом эквиваленте»

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 марта 2019 года составил 2 146,64 млрд грн или 78,78 млрд долларов. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов. По данным Минфина, в течение марта 2019 года сумма долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 34,65 млрд грн и в долларовом эквиваленте на 0,54 млрд долларов. По состоянию на 31 марта внешний долг составил 1 372,16 млрд грн (63,92% от общей суммы долга) или 50,36 млрд долларов, внутренний долг - 774,49 млрд грн (36,08%) или 28,42 млрд долларов. Государственный долг Украины составлял 1 859,16 млрд грн (86, 61% от общей суммы долга) или 68,23 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составлял 287,48 млрд грн (13,39%) или 10,55 млрд долларов. Также, ранее, 15 апреля сообщалось, что государственный (прямой) долг Украины в январе-марте 2019 года снизился на 0,05%, или на 0,9 млрд грн, - до 1859,4 млрд.

ФОТО К НОВОСТИ: «Украина увеличила государственный долг»
Фото Государственный долг Украины вырос на полмиллиарда долларов
Фото Украина увеличила государственный долг
Фото Минфин зафиксировал увеличение государственного долга Украины
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Телеграф Телеграф  ·  26.04.19, 11:07 Государственный долг Украины в марте-2019 вырос на 0,7% в долларовом эквиваленте.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  26.04.19, 14:18 В течение марта 2019 года государственный и гарантированный государством долг Украины в долларовом эквиваленте вырос на 0,7% – до 78,78 миллиарда долларов.
РБК Украина РБК Украина  ·  26.04.19, 14:20 Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 марта 2019 года составил 2 146,64 млрд грн или 78,78 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства финансов.По…
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