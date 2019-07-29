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Политика
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 12:47
· США · Оружие · Посол · Крупная партия
Украина в этом году может закупить большую партию оружия из США, - Чалый

Украина в этом году может закупить большую партию оружия из США, - Чалый (9 новостей)

«Уже в этом году может быть реализован большой проект закупки летального оборонительного оружия»

Украина договаривается с США о контракте на закупку крупной партии летального оружия, который может быть реализован уже в этом году. Об этом рассказал посол Украины в США Валерий Чалый в интервью Укринформу. "Мы ожидаем, что уже в этом году будет реализован крупный проект закупки летального оборонительного оружия", - отметил дипломат. Он не стал уточнять спецификации вооружений, однако подчеркнул, что это стало возможным "благодаря доверию к Украине, которой не было еще в 2015 году", а также изменениям украинского законодательства, которые сегодня реформировали эту сферу. "Для того, чтобы пройти этот путь, нужно было сделать важные шаги, например, открыть возможность прямой закупки вооружений Министерством обороны за рубежом, в первую очередь в США. Почему я говорю "в первую очередь", так 92% всей военно-технической помощи, которую Украина получила за четыре года, поступило из Соединенных Штатов. Подчеркну, 92% ", - отметил посол. Он также акцентировал, что в сфере обороны и безопасности Украина для США сейчас является стратегическим партнером, и соответствующие инструменты такого взаимодействия уже действуют независимо от политических процессов в Украине и Соединенных Штатах. Ранее министр обороны Канады Харджит Саджан заявил, что на украинских складах простаивает полученное от международных союзников военное оборудование. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Обновлено в 12:42 "Мы ожидаем, что уже в этом году будет реализован большой проект закупки летального оборонительного оружия. В сфере обороны и безопасности Украина для США сейчас является стратегическим партнером, и соответствующие инструменты такого взаимодействия уже действуют независимо от политических процессов в Украине…

Обновлено в 12:47 Сейчас как возможных кандидатов в дипкругах называют посла Украины в Израиле Геннадия Надоленка - он кадровый дипломат и работал в посольстве Украины в США, а также посла Украины во Франции Олега Шамшура, который уже возглавлял украинское посольство в Штатах. Первый назвал эту информацию "слухами", а второй, по нашим данным, в эти дни как раз находится в Киеве.

ФОТО К НОВОСТИ: «Украина в этом году может закупить большую партию оружия из США, - Чалый»
Фото Чалый: Украина в этом году может закупить большую партию оружия из США
Фото Украина закупит оружие в США
Фото Украина купит большую партию оружия у США - посол
Фото Крупный проект о закупке американского вооружения может быть реализован до конца года – посол
Фото Чалый: Украина уже в этом году может закупить крупную партию американского оружия
Фото В 2019 году Украина может закупить большую партию оружия из США - Чалый
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Телеграф Телеграф  ·  29.07.19, 08:45 Уже в этом году может быть реализован большой проект закупки летального оборонительного оружия.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  29.07.19, 09:21 92% всей военно-технической помощи, которую Украина получила за последние четыре года, поступили из Соединенных Штатов.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  29.07.19, 09:29 Украина работает над контрактом, чтобы закупить большой объем летального оружия в Америке. В 2019 году этот проект могут реализовать - об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый. "Мы ожидаем, что…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  29.07.19, 09:41 Украинская сторона отрабатывает контракт на закупку крупной партии летального оружия в США, который может быть реализован уже в нынешнем году. Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый, который…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Голос.UA Голос.UA  ·  29.07.19, 11:28 Украина договаривается с США о контракте на закупку крупной партии летального оружия, который может быть реализован уже в этом году. Об этом рассказал посол Украины в США Валерий Чалый в интервью Укринформу.…
Гордон Гордон  ·  29.07.19, 12:42 92% всей военно-технической помощи, которую Украина получила за последние четыре года, поступило из Соединенных Штатов Америки, сказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый.  Украинская сторона…
Канал 112 Канал 112  ·  29.07.19, 12:47 Новым послом Украины в США вместо уволенного Валерия Чалого может стать дипломат Олег Шамшур, который сейчас возглавляет украинское диппредставительство во Франции. Об этом сообщает BBC. Издание отмечает,…
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