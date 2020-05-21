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Украина в ОБСЕ: представители ОРДЛО в Контактной группе имеют российские паспорта

Украина в ОБСЕ: представители ОРДЛО в Контактной группе имеют российские паспорта (3 новости)

«Приглашенные Российской Федерацией лица из ОРДЛО на консультации в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, имеют российские…»

Украинская делегация во время заседания Постоянного совета ОБСЕ продемонстрировала копии российских паспортов так называемого главы ДНР Дениса Пушилина и представителей ОРДЛО, которых Россия пригласила к участию в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

Как пишет "Укринформ", об этом сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк.

"Во время сегодняшнего заседания Постоянного совета в онлайн-режиме мы обратили внимание присутствовавших иностранных делегаций на попытки России на переговорах в Минске не только снять с себя ответственность как с участника конфликта на востоке Украины, но и навязать участие в заседаниях ТКГ тех людей, которые не представляют население временно оккупированных территорий Донбасса и вообще являются гражданами РФ", - сказал он.

Дипломат продемонстрировал копии иностранных и внутренних паспортов РФ, которые принадлежат так называемым министрам иностранных дел псевдореспублик Владиславу Дейнего и Наталье Никаноровой. Именно их участие на переговорах в Минске продвигает Россия от ОРЛО и ОРДО.

Также на заседании был продемонстрирован российский паспорт "главы ДНР" Дениса Пушилина.

Цимбалюк отметил, что Минский пакет мер предусматривает проведение консультаций с представителями ОРДЛО в рамках ТКГ, и Украина работает в этом направлении. Но участие в таких консультациях должны принимать те местные жители, которые не являются представителями российской оккупационной власти и не обладают российскими паспортами.

Так называемые ДНР и ЛНР не собираются объединяться. Одна из причин - Минские соглашения.

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РБК Украина РБК Украина  ·  21.05.20, 21:34 Приглашенные Российской Федерацией лица из ОРДЛО на консультации в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, имеют российские паспорта. Также они не имеют законного…
Facenews Facenews  ·  21.05.20, 23:21 Приглашенные Российской Федерацией лица из ОРДЛО на консультации в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, имеют российские паспорта, передает FaceNews.ua. Также…
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