Украина в Париже хотела отредактировать согласованный документ нормандского саммита (4 новости) «Саммит нормандской четверки в Париже был непростым, в том числе для президента РФ Владимира Путина, украинская сторона с самого начала…»

Формулировки в итоговом документе нормандского саммита в Париже "не совсем ложились в общую канву, и это нужно было контролировать и поправлять по ходу, несмотря на общую выраженную всеми приверженность Минским договоренностям", заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Украинская сторона в начале саммита "Нормандской четверки" в Париже пыталась внести поправки в ранее согласованный итоговый документ, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в программе на российском "Первом канале", сообщает 15 декабря "Интерфакс".

Спикер Кремля рассказал, что перед встречей в Париже была "напряженная работа помощников президентов над текстом", однако Киев выразил желание "отредактировать некоторые пункты договоренностей".

Песков добавил, что "дипломатическая эквилибристика вокруг формулировок это очень тяжелая работа, тем более, что работа велась на трех языках украинский, русский и референтный английский". Как отметил спикер Кремля, "формулировками занимались сами лидеры, предлагались формулировки одной стороной, которые не могли быть приняты другой, и эта работа длилась много часов".

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По его словам, "предлагаемые формулировки зачастую не совсем ложились в общую канву, и это нужно было контролировать и поправлять по ходу, несмотря на общую выраженную всеми приверженность Минским договоренностям".

На сайте президента Украины меняли перевод текста заявления лидеров стран "Нормандской четверки" по итогам саммита, который прошел 9 декабря в Париже с участием президента Украины Владимира Зеленского, канцлера Германии Ангелы Меркель, российского лидера Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона.

Согласно версии документа, которая сейчас размещена на сайте президента, откорректирована часть, касающаяся мероприятий по имплементации политических положений Минских соглашений.

Так, в изначальной версии коммюнике, которую обнародовал Офис президента в ночь на 10 декабря, в первом абзаце второго пункта было сказано: "Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках нормандского формата (Н4) и трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе".

Из обновленной версии убрали слово "закон".

"Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках нормандского формата (Н4) и трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам особого порядка местного самоуправления (особого статуса) отдельных районов Донецкой и Луганской областей как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе", говорится сейчас в документе.

В тексте коммюнике, опубликованном на сайте Елисейского дворца вечером 9 декабря, во втором пункте не упоминается слово "закон".

9 декабря 2019 года в Елисейском дворце сост