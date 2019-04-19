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Украина восстановит контроль над своими территориями - Волкер

Украина восстановит контроль над своими территориями - Волкер (6 новостей)

«Представитель Госдепа подчеркнул, что США поддерживают Украину»

США поддерживает демократическую Украину, и уверены, что она восстановит контроль над своими территориями, включая и ныне аннексированный Россией полуостров Крым. Об этом заявил в пятницу, 19 апреля, спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер на своей странице в Twitter накануне второго тура выборов президента Украины.

"В преддверии воскресных выборов я хотел бы повторить, что США вместе с вами, и мы здесь, чтобы поддержать мирную, сильную, демократическую, процветающую, безопасную Украину, которая восстановит контроль над своими границами и территориями, включая Крым", – написал Волкер.

In advance of Sunday’s election I wanted to reiterate that the U.S. is here for the long haul and we’re here to support a peaceful, strong, democratic, prosperous, secure, Ukraine that sees its borders and territories, including Crimea, fully restored. pic.twitter.com/nVw28XyLyL

Финляндия временно восстановит пограничный контроль на внутренних границах
Финляндия временно восстановит пограничный контроль на внутренних границах

— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 19 апреля 2019 г. А в пятницу, 19 апреля, в Киеве на НСК Олимпийский состоялись дебаты кандидатов. Корреспондент.net собрал главные тезисы, которые озвучили Порошенко и Зеленский.

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ФОТО К НОВОСТИ: «Украина восстановит контроль над своими территориями - Волкер»
Фото Волкер заявил, что Украина возобновит контроль над своими границами
Фото Украина восстановит контроль над своими территориями - Волкер
Фото Украина восстановит контроль над границей – Волкер
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Газета День Газета День  ·  19.04.19, 21:02 США поддерживает демократическую Украину, и уверены, что она восстановит контроль над своими территориями, включая ныне временно оккупирован Россией Крым. Такое обращение спецпредставитель Госдепа США…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  19.04.19, 21:08 США поддерживает демократическую Украину, и уверены, что она восстановит контроль над своими территориями, включая и ныне временно оккупированный Россией Крым.
Телеграф Телеграф  ·  19.04.19, 22:11 Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер уверен, что Украина восстановит контроль над своими временно оккупированными территориями.
Хвиля Хвиля  ·  19.04.19, 22:16 США поддерживает демократическую Украину, и уверены, что она восстановит контроль над своими территориями, включая и... Сообщение Волкер: Украина восстановит контроль над своими границами появились сначала…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
MIGnews MIGnews  ·  19.04.19, 22:43 Представитель Госдепа подчеркнул, что США поддерживают Украину.
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