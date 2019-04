Украина восстановит контроль над своими территориями - Волкер

США поддерживает демократическую Украину, и уверены, что она восстановит контроль над своими территориями, включая и ныне аннексированный Россией полуостров Крым. Об этом заявил в пятницу, 19 апреля, спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер на своей странице в Twitter накануне второго тура выборов президента Украины.

"В преддверии воскресных выборов я хотел бы повторить, что США вместе с вами, и мы здесь, чтобы поддержать мирную, сильную, демократическую, процветающую, безопасную Украину, которая восстановит контроль над своими границами и территориями, включая Крым", – написал Волкер.

In advance of Sunday’s election I wanted to reiterate that the U.S. is here for the long haul and we’re here to support a peaceful, strong, democratic, prosperous, secure, Ukraine that sees its borders and territories, including Crimea, fully restored. pic.twitter.com/nVw28XyLyL

— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 19 апреля 2019 г. А в пятницу, 19 апреля, в Киеве на НСК Олимпийский состоялись дебаты кандидатов. Корреспондент.net собрал главные тезисы, которые озвучили Порошенко и Зеленский.

