Сегодня в 00:05

Украина впервые с 2008 года опередила Беларусь и РФ по уровню минимальной зарплаты (5 новостей) «С января 2020 года, впервые за много лет, минимальная заработная плата в Украине опередила аналогичные показатели России и Беларуси. Об…»

Впервые за годы независимости Украины, минимальная зарплата в стране в долларовом эквиваленте превысила "минималку" в России и Беларуси.

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук в Facebook.

"Впервые за много лет минимальная заработная плата в Украине опередила аналогичные показатели в России и Беларуси. Так, с 1 января "минималка" в Украине выросла до 4 тыс. 723 грн, или $ 199 в эквиваленте по курсу на начало года", - написал Николайчук.

Таким образом, в Украине минимальная зарплата с 1 января 2020 составляет $ 199, а в РФ $ 195,9 (12130 руб).

Арахамия: зарплата нардепов должна составлять от 70 до 100 тысяч гривен

В Беларуси минимальная зарплата составляет $ 177,74 (375 руб), что на $ 22 чем в Украине.

В Украине планируют запустить программу "Вторая пенсия". Тогда люди смогут самостоятельно делать накопления к основной пенсии.

Обновлено в 00:34 Замминистра показал на графике, как минимальная зарплата украинцев в последний раз превышала показатели РФ и Беларуси в 2007 году.

Обновлено в 00:34 Как писали "Вести.ua", с 1 января 2020 года минимальная зарплата составляет 4723 грн. При этом, по сравнению в декабрем 2019 года минимальная зарплата увеличилась на 550 грн.