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Украина выдала Грузии задержанного под Киевом одного из главарей «Исламского государства»

Украина выдала Грузии задержанного под Киевом одного из главарей «Исламского государства» (3 новости)

«СБУ задержала Цезаря Тохосашвили осенью 2019 года»

Украина экстрадировала в Грузию одного из ключевых руководителей террористической группировки "Исламское государство" Цезаря Тохосашвили, которого разыскивает Интерпол. Он был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в Киеве в ноябре 2019 года

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии.

"В Тбилисский международный аэропорт был экстрадирован из Украины гражданин Грузии Цезарь Тохосашвили (он же Аль Бара Шишани), который обвиняется в терроризме и был объявлен в розыск по "красному циркуляру" Интерпола", - говорится в сообщении.

По информации СГБ, в 2015 году Тохосашвили отправился в Сирию и стал участвовать в боях против правительственных сил. Тогда же он вступил в ряды террористической группировки.

При этом Служба госбезопасности установила, что Тохосашвили был тесно связан с влиятельными лидерами ИГИЛ, которые также являются уроженцами Грузии - Тарханом Батирашвили, известным как А...

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Факты Факты  ·  18.05.20, 14:45 СБУ задержала Цезаря Тохосашвили осенью 2019 года
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