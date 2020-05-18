Украина выдала Грузии задержанного под Киевом одного из главарей «Исламского государства» (3 новости) «СБУ задержала Цезаря Тохосашвили осенью 2019 года»

Украина экстрадировала в Грузию одного из ключевых руководителей террористической группировки "Исламское государство" Цезаря Тохосашвили, которого разыскивает Интерпол. Он был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в Киеве в ноябре 2019 года

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии.

"В Тбилисский международный аэропорт был экстрадирован из Украины гражданин Грузии Цезарь Тохосашвили (он же Аль Бара Шишани), который обвиняется в терроризме и был объявлен в розыск по "красному циркуляру" Интерпола", - говорится в сообщении.

По информации СГБ, в 2015 году Тохосашвили отправился в Сирию и стал участвовать в боях против правительственных сил. Тогда же он вступил в ряды террористической группировки.

При этом Служба госбезопасности установила, что Тохосашвили был тесно связан с влиятельными лидерами ИГИЛ, которые также являются уроженцами Грузии - Тарханом Батирашвили, известным как А...