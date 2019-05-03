Украина выиграла "дело Мораес" в дисциплинарном комитете УЕФА

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко заявил, что не будет санкций по поводу выступлений Жуниора Мораеса за сборную Украины.

Об этом Павелко написал на своей странице в Facebook.

"Это победа Мораеса и всего украинского футбола! Мы всегда будем до последнего защищать национальную сборную и ее игроков – настоящих патриотов Украины, и в УЕФА, и в ФИФА. А Жуниор уже доказал, что является ее патриотом. Ведь, в то время, когда немало футболистов после начала войны на Донбассе покинули Украину, Мораес остался верным нашей стране, выбрав ее новой родиной для своей семьи и сделав сознательный гражданский выбор в пользу нашего государства", – заявил Павелко.

"Браво Мораес! Искренне желаю футболисту успехов и забитых голов за главную команду Украины! А болельщиков сборной приглашаю поддержать сине-желтых в двух ближайших матчах с Сербией и Люксембургом, которые состоятся во Львове в начале июня! Слава Украине!" – написал Павелко.

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Как ранее сообщал Фокус:

Нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес официально стал украинцем. Соответствующий указ подписал Президент Украины Петр Порошенко. Бразильца сразу позвали в состав национальной сборной по футболу и он уже успел сыграть в матчах отборочного тура Евро-2020 в матчах против Португалии и Люксембурга. Португальское издание Mais Futebol сообщило, что Жуниор Мораес, возможно, нарушил статью 7 устава ФИФА, сыграв за сборную Украины после получения гражданства, которая предусматривает, что перед включением в состав национальной команды футболист должен пять лет неприрывно прожить на территории страны. Федерация футбола Люксембурга после игры национальной сборной со сборной Украины подает жалобу в УЕФА из-за участия в матче недавно натурализованного бразильца Жуниора Мораеса. В ФФУ заявили, что украинская сторона не нарушала устав ФИФА при проведении процедуры натурализации Жуниора Мораеса.