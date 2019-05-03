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Украина выиграла "дело Мораес" в дисциплинарном комитете УЕФА

Украина выиграла "дело Мораес" в дисциплинарном комитете УЕФА (9 новостей)

«Об этом сообщил глава ФФУ Андрей Павелко»

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко заявил, что не будет санкций по поводу выступлений Жуниора Мораеса за сборную Украины.

Об этом Павелко написал на своей странице в Facebook.

"Это победа Мораеса и всего украинского футбола! Мы всегда будем до последнего защищать национальную сборную и ее игроков – настоящих патриотов Украины, и в УЕФА, и в ФИФА. А Жуниор уже доказал, что является ее патриотом. Ведь, в то время, когда немало футболистов после начала войны на Донбассе покинули Украину, Мораес остался верным нашей стране, выбрав ее новой родиной для своей семьи и сделав сознательный гражданский выбор в пользу нашего государства", – заявил Павелко.

"Браво Мораес! Искренне желаю футболисту успехов и забитых голов за главную команду Украины! А болельщиков сборной приглашаю поддержать сине-желтых в двух ближайших матчах с Сербией и Люксембургом, которые состоятся во Львове в начале июня! Слава Украине!" – написал Павелко.

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Как ранее сообщал Фокус:

Нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес официально стал украинцем. Соответствующий указ подписал Президент Украины Петр Порошенко. Бразильца сразу позвали в состав национальной сборной по футболу и он уже успел сыграть в матчах отборочного тура Евро-2020 в матчах против Португалии и Люксембурга. Португальское издание Mais Futebol сообщило, что Жуниор Мораес, возможно, нарушил статью 7 устава ФИФА, сыграв за сборную Украины после получения гражданства, которая предусматривает, что перед включением в состав национальной команды футболист должен пять лет неприрывно прожить на территории страны. Федерация футбола Люксембурга после игры национальной сборной со сборной Украины подает жалобу в УЕФА из-за участия в матче недавно натурализованного бразильца Жуниора Мораеса. В ФФУ заявили, что украинская сторона не нарушала устав ФИФА при проведении процедуры натурализации Жуниора Мораеса.

ФОТО К НОВОСТИ: «Украина выиграла "дело Мораес" в дисциплинарном комитете УЕФА»
Фото УЕФА не стал наказывать Украину за Мораеса
Фото УЕФА не наказал сборную Украины за натурализацию Мораеса
Фото Украина выиграла "дело Мораес" в дисциплинарном комитете УЕФА
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  03.05.19, 10:32 Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрел протест футбольных федераций Португалии и Люксембурга на результаты матча квалификации Евро-2020 в связи с выступлением за Украину натурализованного бразильца Жуниора…
Terrikon Terrikon  ·  03.05.19, 10:40 Об этом сообщил президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко.
Униан Униан  ·  03.05.19, 10:47 Об этом сообщил глава ФФУ Андрей Павелко.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  03.05.19, 11:00 Сборная Украины не получит санкций за натурализацию Жуниора Мораес. УЕФА признал натурализации бразильского нападающего правомерным, сообщил президент ФФУ Андрей Павелко на своей странице в Facebook.…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  03.05.19, 11:35 Контрольно-дисциплинарный орган УЕФА подтвердил правомерность выступлений форварда Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом. Об этом сообщил у себя в Facebook президент…
ForUm ForUm  ·  03.05.19, 11:39 Контрольно-дисциплинарный орган УЕФА подтвердил правомерность выступлений Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом.Об этом сообщил глава Федерации футбола Украины Андрей…
Капитал Капитал  ·  03.05.19, 11:43 Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины. Об этом в пятницу на своей странице в Facebook…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  03.05.19, 12:36 Контрольно-дисциплинарный орган УЕФА подтвердил правомерность выступлений Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах отбора на Евро-2020 с Португалией и Люксембургом.
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