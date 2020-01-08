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УНН УНН · · Обновлено в 19:18
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Украина запретила полеты в Иран и Ирак

Украина запретила полеты в Иран и Ирак (4 новости)

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"Украинские авиакомпании должны приостановить полеты в Иран и Ирак с начала суток 9 января 2020 года до выяснения причин катастрофы самолета авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS 752", - сказано также на странице предприятия в Facebook. При этом уточняется, что такое решение было принято Государственной авиационной службой Украины.

В "Украэрорухе" напомнили, что до сих пор Иран не выдал запрет на полеты гражданских самолетов международных авиалиний в воздушном пространстве страны. "Закрытие или ограничение использования воздушного пространства той или иной страны - компетенция государства, под суверенитетом которой находится это воздушное пространство", - подчеркнули на предприятии. При этом добавили, что "авиационные власти других стран до сих пор не предостерегали национальных перевозчиков от полетов в этом регионе", однако "авиационные власти стран мира уже пересматривают рекомендации по полетам национальных перевозчиков в Иран, Ирак, страны Персидского и Оманского заливов".

Добавим, ранее стало известно, что с 9 января украинским авиакомпаниям будут запрещены полеты воздушным пространством Ирана до выяснения причин катастрофы.

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