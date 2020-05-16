Украина ждет помощи Британии и США относительно нарушения РФ Будапештского меморандума, - Резников (5 новостей) «Украинская власть ждет помощи Великобритании и США, подписи лидеров которых стоят под Будапештским меморандумом»

Вице-премьер Украины Алексей Резников напомнил, что, оккупировав Крым и начав агрессию на Донбассе, Россия нарушила положения двух международных договоров.Украина по-прежнему ждет помощи со стороны США и Великобритании как гарантов территориальной целостности Украины по Будапештскому меморандуму. Об этом в эфире радио "Крым.Реалии" заявил вице-премьер министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По словам министра, представитель Украины в контактной группе, второй президент Леонид Кучма "несколько раз поднимал [вопрос деоккупации Крыма], но российская сторона реагирует на это очень резко, до того что встает из-за стола переговоров".

"Но я точно знаю, что в нормандском формате и министр иностранных дел Украины, и политические советники поднимают эту тему, она звучит на уровне лидеров", отметил он.

Резников напомнил, что аннексия Крыма нарушает положения двух договоров: Договора о дружбе между Украиной и Россией, а также Будапештского мемо...

Обновлено в 22:52 Украина по-прежнему ждет помощи со стороны США и Великобритании как гарантов территориальной целостности Украины по Будапештскому меморандуму

Обновлено в 23:19 По его словам, представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма неоднократно поднимал вопрос оккупации Крыма, "но российская сторона реагирует на это очень резко, вплоть до того, что встает из-за стола переговоров".