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Гордон Гордон · · Обновлено в 23:19
· США · Россия · Аннексированный Крым · Великобритания
Украина ждет помощи Британии и США относительно нарушения РФ Будапештского меморандума, - Резников

Украина ждет помощи Британии и США относительно нарушения РФ Будапештского меморандума, - Резников (5 новостей)

«Украинская власть ждет помощи Великобритании и США, подписи лидеров которых стоят под Будапештским меморандумом»

Вице-премьер Украины Алексей Резников напомнил, что, оккупировав Крым и начав агрессию на Донбассе, Россия нарушила положения двух международных договоров.Украина по-прежнему ждет помощи со стороны США и Великобритании как гарантов территориальной целостности Украины по Будапештскому меморандуму. Об этом в эфире радио "Крым.Реалии" заявил вице-премьер министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По словам министра, представитель Украины в контактной группе, второй президент Леонид Кучма "несколько раз поднимал [вопрос деоккупации Крыма], но российская сторона реагирует на это очень резко, до того что встает из-за стола переговоров".

"Но я точно знаю, что в нормандском формате и министр иностранных дел Украины, и политические советники поднимают эту тему, она звучит на уровне лидеров", отметил он.

Резников напомнил, что аннексия Крыма нарушает положения двух договоров: Договора о дружбе между Украиной и Россией, а также Будапештского мемо...

Обновлено в 22:52 Украина по-прежнему ждет помощи со стороны США и Великобритании как гарантов территориальной целостности Украины по Будапештскому меморандуму

Обновлено в 23:19 По его словам, представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма неоднократно поднимал вопрос оккупации Крыма, "но российская сторона реагирует на это очень резко, вплоть до того, что встает из-за стола переговоров".

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Украинская правда Украинская правда  ·  16.05.20, 18:39 Украинская власть ждет помощи Великобритании и США, подписи лидеров которых стоят под Будапештским меморандумом.
Газета День Газета День  ·  16.05.20, 20:30 Українська влада чекає допомоги Великої Британії і США, підписи лідерів яких стоять під Будапештським меморандумом.  Про це в ефірі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії заявив віцепрем'єр – міністр…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  16.05.20, 22:52 Украина по-прежнему ждет помощи со стороны США и Великобритании как гарантов территориальной целостности Украины по Будапештскому меморандуму
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  16.05.20, 23:19 Украинская власть ждет помощи от Великобритании и США по условиям Будапештского меморандума, который был нарушен Россией. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии заявил вице-премьер-министр Алексей Резников.Читайте…
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